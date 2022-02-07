İbrahim Kalın'dan 'elektrik faturası' açıklaması: Yeni düzenleme gelecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ŞİKAYETİN FARKINDAYIZ"



Elektrik zamlarından sonra faturaların çok yüksek gelmesiyle ilgili konuşan İbrahim Kalın, vatandaşın şikayetinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI'MIZ GAYET İYİ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Kalın, "İki buçuk saat önce görüştük Cumhurbaşkanı'mız gayet iyi. Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde. Görevinin başında biz görüşüyoruz, konuşuyoruz" diye konuştu.

MUHALEFETİN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI



Muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Geçmiş olsun" mesajlarına da değinen Kalın, "Siyasi görüş farklılıkları ne olursa olsun bu ülkenin cumhurbaşkanı kovid olduysa tüm siyasiler arayacaktır. Bu siyasi nezaket açısından da güzel bir şey. Bunda da bir duaya vesile oldu. Temel insanı bir şey olduğunda görüş ayrılıkları bir kenara bırakılır." dedi.