Futbolcu Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcusu Aziz Aksoy, ailesiyle birlikte silahlı saldırıya uğradı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 08 Şubat 2022 07:37
Çaykur Rizespor Kulübü, ailesiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan Aziz Aksoy için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Aksoy, Çaykur Rizespor tarafından Esenler Erokspor'da kiralık olarak gönderilmişti.
AKSOY SALDIRIDAN YARA ALMADAN KURTULDU
Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.
Açıklamada, Aziz Aksoy'un saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtilerek , "Futbolcumuzun anne ve babası ile kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız