Faturaya kızdı, elektrik şirketi çalışanlarına çayı 5 TL yaptı
Bolu'nun Mengen ilçesinde çay ocağı işletmecisi Sefa Çıray, SEDAŞ personeline çayı 5 liradan satma kararı aldı.
Kaynak : Sözcü
Eklenme : 08 Şubat 2022 08:44
Mengen ilçesinde çay ocağı işleten Sefa Çıray, elektrik faturasını fazla bulunca SEDAŞ personeline çayı 5 liradan satmaya başladı.
Çıray, yaptığı kampanyada vatandaşa çayın 2 lira olduğunu belirterek, SEDAŞ personeline ise 5 liraya sattığını açıkladı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız