Orman köylüsüne 765 milyon lira

Tarım ve Orman Bakanlığı, ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla orman köylüsünü sosyo-ekonomik projelerle destekleyerek yaşam kalitesini iyileştirmek ve gelir seviyelerini artırmak için ORKÖY Projesi'ni yürütüyor. Böylece ormanlar üzerindeki olumsuz baskı azaltılıyor, orman-halk ilişkilerini düzenleyerek ormanların sürdürülebilir yönetimi için ORKÖY kapsamında destek sağlanıyor.

TERSİNE GÖÇ

Köyden kente plansız ve hızlı göç, çarpık kentleşmeye ve sosyal problemlere neden oluyor. Köylerde, bir yandan nüfus sayısı azalırken bir yandan da yaşlı nüfus oranı giderek artıyor. Orman köylüsüne sağlanan desteklerle orman köylüsünün yerinde istihdamına katkı sağlanarak kırsaldan kente göçün tersine çevrilmesi amaçlanıyor.

81 BİN ORMAN KÖYLÜSÜNE 765 MİLYON TL DESTEK

Bakanlık, ORKÖY desteklerinden son iki yılda 12 bin 893 aile yararlanırken, bu yıl ise 11 bin 100 aile desteklenecek. ORKÖY destekleriyle son iki yılda 156 bin 769 kişinin istihdam edilmesi sağlanırken, bu yıl ise 81 bin 974 kişi istihdam edilecek. ORKÖY Projesi kapsamında bu yıl sonuna kadar 765 milyon 85 bin lira destek verilecek.

733 BAL ORMANI DAHA KURULACAK

Odun dışı orman ürünlerinden yararlanmanın geliştirilmesi, üretilen ve pazarlanan ürün miktarının ve yerel köylülerin bu ürünlerden elde ettikleri gelirlerin artırılması yönünde de çalışma yapılıyor. Son iki yılda bin 269 bal ormanı kurulurken, bu yıl ise 733 bal ormanı kurulması hedefleniyor.

MANTAR ORMAN ALANI GENİŞLİYOR

Son iki yılda 889 hektar alanda trüf mantar ormanı oluşturulurken, bu yıl ise 556 hektar alanda mantar ormanı kurulması planlanıyor. Yılsonuna kadar bin 445 hektar alan trüf mantar alanı oluşarak köylülerin gelirleri artması bekleniyor.

BARIŞ ŞİMŞEK