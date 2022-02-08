Sayıştay Başkan Yardımcısı Yücel Turhan istifa etti!
Haziran ayında TBMM tarafından Sayıştay Başkanlığına seçilmesinin ardından başkan yardımcılığına atanan Yücel Turhan, istifa etti.
Eklenme : 08 Şubat 2022 08:58
Turhan, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener'in geçtiğimiz haziran ayında TBMM tarafından Sayıştay Başkanlığı'na seçilmesinin ardından Sayıştay Başkan Yardımcılığına atanmıştı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre Pazartesi günü başkanlığa bir dilekçe veren Turhan görevinden ayrılma talebinde bulundu. Turhan'ın talebi aynı gün kabul edildi.
Turhan bundan böyle Sayıştay 3. Daire'de görev yapacak.
Turhan'dan boşalan Sayıştay Başkan Yardımcılığına ise 4. Daire Üyesi Ahmet Tezcan atandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız