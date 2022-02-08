Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'den yürek yakan paylaşım

Eşine sarıldığı bir pozu paylaşan Erken, "Ne çok sevmişim ben seni meğer, canım nasıl yanıyor bil bilsen" ifadelerini kullandı. Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaşlı eski yönetici Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak gecesi, tartışma yaşadığı kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü. 7 ay önce evlendiği eşinin ani ölümüyle yıkılan Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkes, duygulandırdı.

CANIM NASIL YANIYOR BİR BİLSEN

Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle zor günler geçiren Erken, Instagram hesabından eşine sarıldığı bir pozu paylaşarak "Çok özledim be aşkım çok! Ne çok sevmişim ben seni meğer, canım nasıl yanıyor bil bilsen... Allah'ım mekanını cennet eylesin, nur içinde yat İnşallah. Dualarımdasın" notunu yazdı.