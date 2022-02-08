TBMM lokantasında fiyatlar sudan ucuz
TBMM Eğitim ve Sosyal Tesislerindeki yemek fiyatları sosyal medyanın gündemine oturdu
Eklenme : 08 Şubat 2022 09:47
Çayın 1,5 lira, Vişneli Tayfır'ın ise 6 lira olduğu bu tesiste yiyecek ve içecek fiyatları cep yakmayan cinsten
Kuzu Şiş 22, sütlaç 4 TL
TBMM Lokantası'ndaki fiyatlar sosyal medyada gündem:
İşte yemek fiyat listesi
Çay 1.50 TL
Soda 1.50 TL
Kola 3.75 TL
Çorba 2.50 TL
Sütlaç 4 TL
Vişneli Tayfır 6 TL
Kıymalı Pide 12 TL
Adana Kebap 18 TL
Kuzu Şiş 22 TLMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız