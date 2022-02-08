Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Şubat 2022 09:56
Güvenlik güçleri tarafından dün Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis S.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen S.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız