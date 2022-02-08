Konya merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Şubat 2022 10:14
Konya merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konya merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, işlemler için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
7 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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