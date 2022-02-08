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'Öğretmenlerin yüzde 75'i son 19 yılda eğitim sistemine kazandırıldı'

Bakan Özer: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin yaklaşık yüzde 75'inin son 19 yılda eğitim sistemine kazandırıldığını belirterek "Temel eğitimdeki öğretmen oranımız 3 kat arttı. Ortaöğretimdeki öğretmen oranımız 2 kat arttı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Şubat 2022 14:27
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda kesintisiz yüz yüze eğitimin ikinci dönemde aynı kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Özer, açılış ve çeşitli programları için geldiği Konya'da, Valilik ziyaretinde, yüz yüze kesintisiz eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemleri toplam 71 bin 320 okulda aldıklarını aktaran Özer, "Nasıl 1. dönemde yüz yüze kesintisiz şekilde eğitime devam ettiysek aynı kararlılıkla inşallah bu dönemde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

- Omicron varyantının okullara yansıması çok düşük

Ülkenin devasa bir eğitim sistemine sahip olduğunu vurgulayan Özer, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 850 bin dersliğin olduğu eğitim sistemi. Bugün itibarıyla 850 bin derslikten sadece 50'sinde vaka nedeniyle veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Şu an itibarıyla Omicron varyantının yaygınlığı çok yüksek olmasına rağmen okullarımıza yansıması son derece düşük. Kapalı olan sınıfların oranı yüzde 1'in çok çok altında. İnşallah maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettireceğiz. Bizim için çocuklarımızın sağlığı çok önemli. Bu önlemler, çok önemli. Bu önlemlere okul dışı ortamlarda da riayet etmek çok önemli. Çünkü toplumda tüm sosyalleşme mekanları birbirini etkiliyor. Doğal olarak okulları da etkiliyor. Onun için velilerimizden ve toplumumuzdan istirhamımız, okulların yüz yüze eğitime açık kalması için sağlık kurallarına uymaları. İnşallah bu süreç birinci dönemde olduğu gibi devam edecek."

Özer, Konya'da eğitimin kalitesini ve durumunu değerlendireceklerini, açılışlar yapacaklarını kaydetti.

Bakan Özer'e, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ilçe belediye başkanları ile İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de 225 olan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sayısını yıl içinde 350'ye çıkartmak istediklerini bildirdi.

Özer, açılış ve çeşitli programları için geldiği Konya'da, Valilik'te, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, Konya'nın eğitim yatırımlarının yapılması ve eksiklerin giderilmesi konusunda değerlendirmede bulunduklarını aktaran Özer, kentte Milli Eğitim Bakanlığının ciddi yatırımlarının bulunduğunu vurguladı.

- Konya'ya 1,3 milyar liralık eğitim yatırımı

Özer, Konya'da yaklaşık 700 milyon liralık yatırımın sürdüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bugünkü değerlendirmemizde 20 yeni okul yatırımını da bu 700 milyon liralık yatırımın içerisine dahil ettik. Bunların içerisinde Karatay'dan Meram'a ve diğer tüm ilçelere, özellikle ilkokul ve ortaokul seviyesindeki ikili eğitimlerin ortamdan kaldırılması ve anaokulu ihtiyacının karşılanması bağlamında tüm taleplere olumlu şekilde yaklaştık. Yaklaşık 500 milyon liralık 20 okul yatırımını da Konya'mıza kazandırmış olduk. İlave olarak okullarımızdaki güçlendirmeyle ilgili yaklaşık 100 milyon liralık talebi de olumlu olarak değerlendirdik. Onların da güçlendirmelerini Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım Planı içerisine koyduk. Hem mevcut yatırımlar hem de bugünkü ilave verdiğimiz yatırımlarla Konya'mıza 2022 yılındaki eğitim öğretim yatırımlarının toplam bütçesi 1,3 milyar liraya çıktı."

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- BİLSEM sayısı artıyor

Özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesiyle ilgili Türkiye'nin her noktasında BİLSEM'in olduğuna dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Şu anda 225 Bilim ve Sanat Merkezleri var. İnşallah 2022 yılında bunları 350'ye çıkartmak istiyoruz. Yani mümkün olduğu kadar bu merkezlerin hem illerimizde hem de ilçelerimizde erişilebilirliğini kolaylaştırmak istiyoruz. Vatandaşımızın çocuklarının, BİLSEM için ilçeler arası seyahat yapmasını istemiyoruz. Mümkün olduğu kadar bulundukları yerlerde hizmet almasını istiyoruz. Bu kapsamda Konya'mızda 5 BİLSEM vardı, 5 daha verdik. Yani bugün itibariyle Beyşehir, Seydişehir, Cihanbeyli, Kulu ve Çumra'ya birer lise kuracağız ve Konya'da BİLSEM'i 10'a çıkartmış olacağız."

Özer'e Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem ve Halil Etyemez, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, merkez ilçe belediye başkanları ile İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük eşlik etti.

Özer, açılış ve çeşitli programları için geldiği Konya'da, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesinin İlçe Yatırımları Değerlendirme Programı'nda, Büyükşehir Belediyesinin son 3 yılda 2 milyar liralık yatırımı kente kazandırdığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden Özer, bu yatırımlarla insanların yaşamının kolaylaştığını dile getirdi.

- 3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni anasınıfı yapılacak

Özer, Türkiye'de son 20 yılda tüm alanlarda devasa yatırımların yapıldığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak son 20 yıl, eğitimde kitleselleşme ve demokratikleşmeyle ilgili çok önemli adımlar atıldı. Hepiniz buna şahitsiniz. Okul öncesinden ortaöğretime, ortaöğretimden yüksek öğretime kadar tüm il ve ilçelerimizde gerçekten büyük bir eğitim seferberliği yapıldı. 19 yılda vatandaşlarımızın çocuklarının eğitime erişimi hem kolaylaştırıldı hem de okullaşma oranları tüm kademeleri de artırıldı. 2000'li yıllarda okul öncesinde 200 binler seviyesinde öğrencimiz okul öncesi eğitimi alırken bugün 2 milyonlardan bahsediyoruz. İnşallah bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı olarak 3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni anasınıfı yaparak dört yaştaki yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'lere getireceğiz. 5 yaştaki yüzde 78 olan okullaşma oranı yüzde 100'e ve 3 yaştaki yüzde 14 olan okullaşma oranını da yüzde 50'liler seviyesine getireceğiz."

Ortaöğretimdeki okullaşma oranının 2000'li yıllarda yüzde 44'ten bugün yüzde 90'lara ulaştığını anımsatan Özer, yüksek öğretimdeki net okullaşma oranının ise yüzde 14'ten yüzde 45'ler seviyesine geldiğini vurguladı.

- 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen

Özer, derslik sayısının 850 binlere ulaştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün eğitim sistemimiz; 1 milyona yakın dersliğin, 18 milyon öğrencinin ve 1,2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir sistem. Eğitim sistemimizdeki toplam öğrenci sayısı ve öğretmen sayısı 150'ye yakın ülkenin nüfusundan fazla. Burada üzerinde durulması gereken, OECD ülkelerdeki eğitim göstergeleridir. Hepinizin malumu olduğu üzere OECD ülkeleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, yani 1950'lili yıllarda tüm kademelerde okullaşma oranlarının yüzde 100'ler seviyesine çıkarttı. Son 70 yılda eğitimde kaliteyi artırmaya odaklanırken Türkiye, eğitimde bu kitleselleşme hedeflerine ancak 2000'li yıllardan sonra erişebildi. Bundan en fazla yararlanan, sosyo-ekonomik seviye olarak dezavantajı olan kesimler oldu. Yani son 20 yılda garip gurebanın eğitimden sağlığa, tüm alanlara kadar devletin sunduğu hizmetlere erişimi maksimum seviyeye çıktı. Kalite odaklı bir büyüme gerçekleşti. Derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, bu devasa büyümeye rağmen OECD ortalamaları seviyesini yakaladı. Bakın OECD ülkelerindeki öğrenci nüfusu son 20 yılda hiç değişmedi, hep sabittir. Çoğu ülkede de düşmüştür. Tam tersine Türkiye'de okullaşma oranı yüzde 100'ler seviyesine tırmanırken öğrenci sayısı devası artarken aynı zamanda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da OECD ortalamasına yükselmiş oldu."

- " Temel eğitimdeki öğretmen oranımız 3 kat arttı"

Türkiye'de 1,2 milyon öğretmen olduğuna işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Eğitim sistemimizdeki mevcut öğretmenlerin yaklaşık yüzde 75'i son 19 yılda eğitim sistemine kazandırıldı. Temel eğitimdeki öğretmen oranımız 3 kat arttı. Ortaöğretimdeki öğretmen oranımız 2 kat arttı. Bu kadar kısa sürede eğitimde böyle bir mesafe almak ancak Cumhurbaşkanı'mız gibi bir liderin liderliği altında gerçekleşebilirdi. Eğitim konusunda her türlü fedakarlığı yapan, her zaman bütçelerde en büyük payı eğitime veren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hem şahsım hem de Milli Eğitim camiası adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle hem Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hem de saygıdeğer hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Elbette bu yatırımlar yapılırken Konya da bundan nasibini aldı."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da partisinin hizmeti esas alan eser siyaseti güttüğünü dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise kent merkezi ve 31 ilçede yürütülen çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Programa, AK Parti Konya milletvekilleri Hacı Ahmet Özdemir, Orhan Erdem, Halil Etyemez, Selman Özboyacı, Gülay Samancı ve Ahmet Sorgun ile AK Parti ve MHP il, ilçe başkanı ve ilçe belediye başkanları katıldı.

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