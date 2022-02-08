500 TL'ye kışı çıkartan soba! Duman yok, kül yok

Enerji maliyetlerinin yükseldiği şu günlerde, Mersin'de ısıtma sektöründe çalışan Muhammet Çiçeklidağ, bir ailenin en fazla 500 lirayla kışı geçirebileceği bir soba üretti. Çiçeklidağ'ın, piyasadaki pelet sobalara kendi tasarımını da ekleyerek 2 yılda geliştirdiği soba, yüksek ısı performansı, düşük yakıt maliyeti ve çevre dostu oluşuyla enerji tasarrufuna da çözüm sunuyor.

Son dönemde elektrik faturalarının kabarması; ısınma için klima, elektrik sobası gibi enerji maliyetlerini yükselten cihazlar kullanan vatandaşları kara kara düşündürürken, Mersin'de bir girişimciden hem evi ısıtacak hem de tasarruf sağlayacak bir çözüm geldi. 10 yıldır ısıtma sektörü içerisinde yer alan, endüstriyel buhar ve ısıtma kazanları ile doğal gaz ısı sistemleri üzerine çalışan 39 yaşındaki Muhammet Çiçeklidağ, pelet sobasına kendi tasarımlarını da ekleyerek, cep ve çevre dostu yeni bir soba üretti.

"Pelet sobasıyla 275 kilogramla kışı bitirdik"

Sanayi sitesindeki iş yerinde 2 yıl boyunca üzerinde çalıştığı sobanın özelliklerini İHA muhabirine anlatan Çiçeklidağ, fikrin kömür sobasının zahmetinden ve maliyetinden bıkması üzerine yaptığı araştırmayla ortaya çıktığını söyledi. Evinde yıllarca katı yakıtlı soba kullandığını belirten Çiçeklidağ, "500 kilogram kömür, 300-400 kilogram da tahta yakıyorduk. Kömürlü sobalarda tütme vardı, perdeler karardı. Ayrıca yakıt maliyetleri, kovayı her gün değiştirme, yağmur altında çöpe gidip külünü dökme gibi zahmetleri vardı. Baktık internette yurt dışı uygulamalarda tasarruflu cihazlar var; pelet sobasını internette görünce 'bundan yapalım' dedik ve yaptık. Pelet sobasıyla 275 kilogram yakıtla kışı bitirdik" dedi.

"İç mekanda duman yok, kül yok, yakıt tasarrufu iyi"

Sobaya kendi tasarımlarını da eklediğini dile getiren Çiçeklidağ, "İlk denememizde tam sonuç alamadık, fakat geliştirdikçe fark ettik ki, iç mekanda duman yok, kül yok, yakıt tasarrufu da iyi, artı sürekli stabil bir yanmayla bu işin çözüldüğünü anladık. Daha sonra kendi tasarımımıza da eklemeler yaptık, 'tütmeyi nasıl engelleriz, yakıtı daha tasarruflu nasıl kullanırız ve ısıtmayı sürekli hale nasıl getiririz' diyerek çalışmalarımızı yaptık ve bu sonuca ulaştık. İki yıl boyunca aralıklarla bunun üzerinde çalıştık, en son bu kış burada sadece alevi seyrettik. Artık sobayı tutturduk ama alevimizi tutturamadık, cam kirleniyordu, 'bunun önüne geçelim' dedik. Endüstriyelden aldığımız eğitimler ve tecrübeler neticesinde sobanın içinde optimum yanma ve lineer yanma dediğimiz olayı gerçekleştirmeyi başardık" diye konuştu.

"Yakıt tüketimini 500 grama kadar düşürebilirsiniz"

Sobayı kendisinin icat etmediğini, piyasada bulunduğunu, ancak kendi tasarımlarını eklediğini anlatan Çiçeklidağ, "Fakat şu an bizim oluşturduğumuz tasarım ve yakma sistemi sadece bize özgü. Kül yeri, üç kademeli yanma sistemi var içerisinde. Birinci kademede yakıt çok hızlı bir şekilde dökülüyor, ikinci kademede dökülen yakıt yanmasını tamamlıyor, üçüncü bölümde köz halinde tamamen küle dönüşerek yanmayı sürdürüyor. Biz onun ısısından da istifade etmeyi başardık. Yakıt tüketimi 1,2-1,5 kilogram civarında ama 500 grama kadar düşürebilirsiniz. Bu iç mekandaki hava kalitesine, oksijen oranına, coğrafi konuma göre değişiyor. Isıtma performansı, klasik sobalardan farksız, fakat diğer sobalarda alev bittiğinde sürekli olarak yakıtla beslemeye devam ediyorsunuz, bu arada kovanız doluyor, bir de o kovayı boşaltıp yeni kova koymak zorundasınız. Bu sobada o problem yok" ifadelerini kullandı.

"Enerji tasarrufu için birebir"

Sobanın aynı zamanda enerji tasarrufu da sağladığını belirten Çiçeklidağ, yakıt giderlerinin çok düşük olduğunu dile getirerek, klima, elektrik sobası, doğal gaz veya diğer katı yakıtlı sobalara göre birçok avantajı bulunduğunu söyledi. Çiçeklidağ, "Daha az emisyonludur, baca gazı çok düşüktür, doğayı kirletmez, komşulara zarar vermez, 'çamaşır kirlendi, kül geldi' gibi sorunlar olmaz, yakıt organik olduğu için zehirlenmeye neden olmaz. Biz geçen yıl 275 kilogram pelet yakıtıyla bir kışı bitirdik. Bir tonu 900 liraydı, 300 lirayla biz bir kışı bitirdik Mersin'de. Bu sene 10 torba yakarız dedik, henüz daha üçüncü torbayı açtık, üç torbamız daha var, kış bitecek bir ay sonra. 10 torba 250 kilogram, tonunu 2 bin liradan hesaplarsak 500 lira. Bu Mersin için geçerli tabi ama Doğu, Güneydoğu gibi bölgelerde saatte maksimum tüketeceği 1,2-1,5 kilogram civarında yakıt. Enerji tasarrufu için birebir. Eğer katı yakıtlı soba kullanıyorlarsa pelet sobası alternatif değil, en büyük çözüm" şeklinde konuştu.

Bu hafta üniversitede sobanın testlerini yaptırdıktan sonra patent başvurusunda bulunacaklarını da kaydeden Çiçeklidağ, devlet desteklerinden de yararlanmayı planladıklarını, önümüzdeki süreçte de piyasaya gireceklerini sözlerine ekledi.