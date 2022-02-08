Kocaeli'de tartıştığı eşi bayılınca dövdü sanıldı: Tekme tokat dayak yedi

Öğretmenlik Meslek Kanununa sendikalar dava açabilir mi?

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sendikalar tarafından bir çok açıklama yapılmıştır. Açıklamaların en önemli kısmını da kanun teklifinin (TBMM'de kabule edilen yasanın) öğretmenlik meslek kanunundaki beklentileri karşılamayacağı noktası oluşturmuştur. Evet kanunda kabul gören hususlar vardır fakat bir meslek kanununda olması gereken hususların yer almadığı iddiaları kamuoyu önünde tartışılmıştır.