Tanju Özcan Türkiye'yi erken seçime götüreceğini iddia etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özcan saat 12.00'da yapacağı açıklamanın AK Parti iktidarını erken seçime götüreceğini iddia ederek muhalefete de çağrıda bulundu. Ardından da o önerisini açıkladı.

Ben artık bitti diyorsam bu iş bitmiştir.

Tanju Özcan, "Şu kardeşinize güvenin, siyasi hayatı halkın içinde geçti bu kardeşinizin. Diyorum ki, milletin sesini iyi duyabilen, hayatı halkın içinde olsan siyasetçi olarak diyorum ki, ben artık bitti diyorsam bu iş bitmiştir. Haydi bir cesaret. Liderler tamam derse, millet adına 11 vekil arkadaşımız gövdesini taşın altına koyacaktır" dedi.

Açıklamadan önce, Tanju Özcan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu gün saat 12:00 de Türkiye'yi aydınlığa çıkartacak... Ülkenin 20 yılını heba eden bu iktidardan kurtulmamız için erken seçimin kapısını sonuna kadar açacak önerimi kamuoyu ile paylaşacağım... İnşallah muhalefet hayır demez!!!"