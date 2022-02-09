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İkinci Kadir Şeker vakasıydı...İtiraz üzerine tahliye edildi

Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan kişiyi engellemek isterken bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklanmıştı. İtiraz üzerine tahliye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Şubat 2022 11:45
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Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan kişiyi engellemek isterken bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan gencin tahliye edildiği bildirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şüpheli Tolgahan Daşkıran'ın (19) avukatının, tutukluluğa itiraz ettiği aktarıldı.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"İtiraz üzerine inceleme yapan mahkeme, şüpheli Tolgahan Daşkıran'ın üzerine atılı eylemi kendisi ve başkasının hayatına yönelik vuku bulan haksız bir saldırıyı defetmek kastı ile işlediği hususunda ciddi deliller bulunduğundan meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde bu aşamada yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmiş olup yargılamasının tutuksuz yapılacağına karar verilmiştir."

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62), eşi Shanaz N. (47) ve kızı Nasimgül A'yı (32) bıçakla yaralamıştı. Tolgahan Daşkıran, Abdulkadir A'yı bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde geçen hafta cumartesi akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi ile eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Abdulkadir Ahmadi, üzerinde taşıdığı bıçakla eşi ve kızını yaraladı. Bu sırada caddedeki Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin (17) kadınların çığlıklarını duyarak olaya müdahale etti. Hüseyin Şahin, yere düşürdüğü Abdulkadir Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Abdulkadir Ahmadi'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abdulkadir Ahmadi, eşi ve kızı iye Hüseyin Şahin ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan kol ve karın kısmından bıçaklanan Shannaz Nazari ile sırtından bıçaklanan Abdulkadir Ahmadi, hayati tehlikeleri nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı. Afgan çiftin omzundan hafif yaralanan kızları Nasimgül Ahmadi'ye ise ayakta müdahale edildi.

'ENGELLEMEYE ÇALIŞTIK'

Olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı Tolga Daşkıran, işlemlerinin ardından pazar günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daşkıran'ın ifadesinde, Abdulkadir Ahmadi'nin 2 kadını yere yatırıp bıçakladığını görüp engellemeye çalıştıklarını, arkadaşı Hüseyin Şahin'in ayağından yaralandığını, Abdulkadir Ahmadi'nin ise arbedede sırtından bıçaklandığını söylediği öğrenildi.

'DURMAYINCA MÜDAHELE ETTİK'

Hastanedeki tedavinin ardından taburcu edilen Hüseyin Şahin, caddede tesadüfen kadın çığlıklarını duyduklarını söyledi. Abdulkadir Ahmadi'nin 2 kadını yere yatırıp döverek bıçakladığını ve Tolga ile kendilerinin de buna engel olmaya çalıştıklarını anlatan Şahin, "Tolga'yı tramvay durağının orada bekliyordum. İkimiz gezecektik. Tolga tramvaydan inip yanımıza geldi. Bir dakika kadar geçti, arkamızdan bağırış sesleri geldi. Baktık bir adam karısı ve kızının üzerine çıkmış bıçaklıyordu. Koştuk, 'dur' dedik, durmadı. Ondan sonra müdahale ettik. Adam beni ayağımdan bıçakladı. Adamı etkisiz hale getirmek için yere yatırdım, o sırada bıçağı ayağıma salladı. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

'KADINI ÖYLE GÖRÜNCE DAYANAMADIK, KOŞTUK'

Tolga Daşkıran'ın annesi Nazire Kurt, oğlunun suçlu olmadığını ve serbest bırakılmasını istediğini belirterek, "Benim oğlum sadece bayanları kurtarmak için gitti. Kadına şiddet zaten istemezdi, sevmezdi benim oğlum. Hayalleri yıkıldı benim çocuğumun. Bir karıncaya kıyamazdı. 'Anne, kadını öyle görünce dayanamadım, koştuk anne' dedi. Hiç dayanamaz benim yavrum. Ben herkesten destek istiyorum. Benim yavrumu kurtarın, benim çocuğum suçlu değil. Benim çocuğum suçluyu yakaladı. Kaçmasın diye müdahale etti. O bayanları kurtardı. Sırtından atletini çıkartmış, Hüseyin'in ayağına bağlamış. Kucağına alıp yola kadar taşımış arkadaşıma bir şey olacak diye. Kötü bir niyeti olsa zaten öyle yapmaz. 'Kadınları öyle görünce dayanamadım anne' dedi. O hiç dayanamaz. O en küçücük bir şey görse dayanamaz, kimseye kıyamazdı" dedi.

'HAYALİ KOMANDO OLMAKTI, HAYALLERİ YIKILDI'

Oğlunun askere gittikten sonra kalıp komando olma hayali kurduğunu ifade eden anne Nazire Kurt, şunları söyledi:

"Komando olacağım' derdi. "Oğlum olma, şehitleri görmüyor musun bak?" derdim. "Olsun anne, ben vatanım için her şeyi yaparım. Niye ölmeyecekmişim? Nasibimde varsa orada da ölürüm. Ben asker olacağım" derdi. İnşallah bir şey olmaz, yavrum gelir. Ben herkesten destek istiyorum. Ne olursunuz Tolga'yı yalnız bırakmasınlar. Benim yavrum kötü bir şey yapmadı ki. Bayanları kurtarmak içindi. Bunu kim olsa, siz de yaparsınız. Bu hep yapılıyor ama suç oluyor. Bunu kim olsa yapar, herkes koşar. Ben bile bir bayanken başka bir bayanın dövülmesine asla dayanamam, koşarım. Ben de koşarım ama niye böyle oluyor?"

  • Daşkıran'ın üvey babası Ercan Kurt da Tolga'nın kasıtlı olarak bıçaklamadığın belirterek, "Çocuğumuz, 'Asker olacağım. Ben askerde kalacağım, rütbemi yükselteceğim' derdi. Siciline işlenecek diye o da perişan oldu. Bizim çocuğumuz o olayı kasıtlı bir şekilde yapsa bırakır, kaçardı" diyerek serbest bırakılmasını istedi.

Ailenin avukatı Muhammed Serkan İleli, Tolga ve arkadaşı Hüseyin'in kadınların sesleri üzerine olaya müdahale ettiklerini belirterek, "Çığlık sesini duyunca oraya doğru gidiyorlar ve bakıyorlar ki bir kadın yerde, üstünde bir adam kadını bıçaklıyor. Yardım etmek, ayırmak amacıyla hemen koşuyorlar. O esnada adam koşanları görünce elindeki bıçakla Hüseyin ismindeki arkadaşının ayağında kesik oluşturuyor. Sonrasında çıkan arbedede Tolga bu kişiyi sırtından bıçaklamak zorunda kalıyor. Adam şu anda yoğun bakımda. Bıçaklanan kadın da komada şu anda" dedi.

'KEŞKE MÜDAHALE ETMESEYDİM'

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Tolga Daşkıran ile tutuklanmasının ardından görüştüğünü ve olay nedeniyle çok pişman olduğunu kaydeden avukat Muhammed Serkan İleli, "Kendisiyle görüştüğümüzde bize şunu söyledi; 'Ben keşke evime gitseydim, hiç dokunmasaydım. Ben orada annemi gördüm. Sanki birisi anneme şiddet uyguluyormuş gibi gördüm. Keşke müdahale etmeseydim de evime gitseydim hiç bunlarla karşılaşmayacaktık' dedi. Kendisi çok üzgün. Bu sürecin takipçisiyiz. Aile çok üzgün ama en nihayetinde Tolga çıkacak, ailesiyle tekrar buluşacak" diye konuştu.

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