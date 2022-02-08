Ankara'da bazı doktorlar TTB'nin çağrısıyla iş bırakma eylemi yaptı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesindeki heykelin önünde toplanan sağlık çalışanları, pankart açıp slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Ankara Tabip Odası Asistan Hekim ve Genç Uzman Komisyonu Üyesi Volkan Tümer, salgın süreciyle sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının daha da kötüleştiğini söyledi.

Tümer, sağlık çalışanlarına yönelik talepleri paylaşarak, "Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma yaşamanın sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz." diye konuştu.

14 Mart Tıp Bayramı'na gidilen süreçte "Büyük Sağlıkçı Buluşmaları" düzenleyeceklerini bildiren Tümer, "Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli göreve/greve hazır bulunduğumuzu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sağlık çalışanları, "Sağlıkta şiddet yasası istiyoruz", "Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliğinin geri çekilmesini istiyoruz", "Özel sektörde ciro baskısına son verilmesini istiyoruz", "Güvenli çalışma alanları istiyoruz" ve "Kovid-19'un meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.