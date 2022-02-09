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Hava şartları nedeniyle 8 ilde eğitime ara verildi

Bazı illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Şubat 2022 00:01
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Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 8 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde 9 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildi.

ÇANKIRI

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların idari izinli sayılacağı belirtildi.

UŞAK

Uşak'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Vali Funda Kocabıyık okulların tatil edildiğini açıkladı.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçelerinde taşımalı eğitime, Yenice ilçesinde ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha kurulları kararları uyarınca kentin yüksek kesimlerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçelerinde bugün taşımalı eğitim ve öğretim yapılmayacak.

Yenice ilçesinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Kararda, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.

TUNCELİ

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte sabaha kadar orta şiddette devam edeceği öngörülen kar yağışının buzlanmaya sebebiyet vereceği belirtildi.

Açıklamada, il merkezi ile Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde eğitim öğretime 9 Şubat Çarşamba ara verildiği, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KAPAT [X]

BİLECİK

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlık sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 9 Şubat Çarşamba ara verildiği belirtildi.

KÜTAHYA

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak il genelinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için 9 Şubat Çarşamba günü eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

DENİZLİ

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 9 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği için tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

Eğitim ve öğretimin uzaktan devam edileceği belirtildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak il genelinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

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