Yüksek Lisans mezunu aday, kişiye özel teknisyen ilanına 59 KPSS puanıyla yerleşti!

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından 30 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanında, Teknisyen pozisyonu için yüksek lisans mezuniyeti şartı arandığını, buna ilave olarak ilanda alınması düşünülen kişiyi tarif eden üç sertifikaya yer verildiğini, bu kadroyu ülke genelinde ikinci bir kişinin başvuru yapma ihtimalinin mucizeden de öte olduğunu gündeme taşımıştık.

İlgili yükseköğretim kurumu ne yazık ki yanlışında ısrar etmiş; başvuru tarihleri içerisinde kişiye özel olduğu apaçık ortada olan bu ilanı iptal etme ya da düzeltme yoluna gitmemiştir.