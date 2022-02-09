Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye ulaşıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibine 19 saat süren çalışma sonrası ulaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalanların kurtarılması için arama-kurtarma helikopteri görevlendirmişti.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kazdağları'ndaki kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hale gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi" denildi.

MSB ARAMA KURTARMA HELİKOPTERİ GÖREVLENDİRDİ

- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibi için arama kurtarma helikopteri görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kazdağları'ndaki kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hale gelmesiyle Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama kurtarma helikopteri görevlendirildi." ifadelerine yer verildi.