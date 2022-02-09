9 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sürdürülebilir Madencilik ve Çevre Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2021 dönemi hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov, Tarım Bakanı Çemşid Hocayev ve Su İşleri Bakanı Şevket Hamrayev ile bir araya gelecek.

(Taşkent)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılışına katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- TRT ortak yapımı "Malazgirt 1071" filminin galası, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/20.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ilgaz Kayak Tesisleri'nde incelemede bulunacak, Çankırı Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Çankırı Belediyesini ziyaret edecek, Spor Vadisi proje alanı ile yüzme havuzu inşaat alanını inceleyecek.

(Çankırı/10.30/12.30/13.15/14.30/15.00/15.30)

2- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de devam edilecek. Milli sporculardan Özlem Çarıkcıoğlu, Alp disiplini slalomda mücadele edecek.

(Pekin/05.15)

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor, Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor, Altaş Denizlispor-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/13.30/Hatay/17.30/Denizli/20.30)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray Nef, Fransa'nın JDA Dijon takımını konuk edecek; J Grubu'ndaki üçüncü maçında Darüşşafaka, İspanya'nın BAXI Manresa takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00/Manresa/23.00)

5- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 13. maçında Türk Telekom, İspanya'nın Joventut Badalona takımını konuk edecek.

(Ankara/20.00)

6- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'ndaki 6. ve son maçında Bahçeşehir Koleji, Rusya'nın Avtodor Saratov takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/17.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 11. haftasından ertelenen Kastamonu Belediyespor-Araç Belediyespor maçı yapılacak.

(Kastamonu/17.00)