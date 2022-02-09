Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Şubat 2022 07:03
Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, Ersel Atmaca (27) idaresindeki 16 BK 039 plakalı otomobil, Gürkan Cengiz'in kullandığı 16 MDS 91 plakalı otomobil, Mehmet Alkış yönetimindeki 16 AD 991 plakalı minibüs ile İsmail Durak idaresindeki 16 ANV 682 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Ersel Atmaca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız