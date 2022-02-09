Kocaeli'de feci kaza: Anne ile baba hayatını kaybetti, kızları ağır yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık bir buçuk metre yüksekliğindeki duvardan aşağıya uçtu. Aile sağlık merkezinin duvarına çarparak hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan anne ile baba hayatını kaybederken, kızları ise ağır yaralandı
Kaza, İzmit ilçesi Gazanfer Bilge Bulvarı Santral rampasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Murat Sönmez kontrolündeki 41 AEE 891 plakalı otomobil,
havanın yağışlı ve zeminin ıslak olması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrularak önce kaldırıma çarpan ve daha sonrasında ise yaklaşık 1 buçuk metre
yüksekliğindeki duvardan düşen otomobil, aile sağlık merkezinin duvarına çarparak
durabildi.
Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk
edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan sağlık kontrollerinde anne
Pamuk Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Baba Murat Sönmez ve kızları Nazlı Sönmez Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Baba Sönmez'de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını
kaybederken, Nazlı Sönmez'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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