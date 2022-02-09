Instagram'dan sahte hesapla 3 milyon çarptılar

Dünya genelinde aylık 20,2 saat Instagram kullanım oranıyla ilk sırada olan Türkiye'de, Instagram kullanıcıları dolandırıcıların hedefi oldu.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Instagram üzerinden dolandırıcılık yapan Mersin merkezli bir şebekeyi çökertti. Polisi harekete geçiren olay, "çalınan Instagram hesaplarında borsa ve Forex reklamlarının kullanılarak, takipçi listesindeki kişilere yüksek kazanç vaat eden mesajlar gönderildiği" ihbarıyla ortaya çıktı.

Çalışma başlatan ekipler, şebekenin önce yüksek takipçili Instagram hesaplarını hacklediğini belirledi.

YÜKSEK KAZANÇ VAADİ

Çalınan Instagram hesaplarının hikaye kısmından borsa ve Forex paylaşımları yapıp yüksek kazanç sağladıklarını anlatan dolandırıcılar, hesapta ekli kişilere DM yoluyla "Ben bu borsaya 1000 lira koydum, bir hafta sonra 10 bin lira oldu. Sen de kazanmak istersen haberleşelim" mesajı gönderdi. Kendilerine mesaj atanın dolandırıcı olduğunu anlamayan kişiler borsaya para yatırmak istediklerinde ise dolandırıcılar yine mesaj yoluyla "yatırım danışmanı" olarak tanıttıkları bir başka şebeke üyesinin telefon numarasını paylaşıp güvenebileceği teminatını verdi.

PARALAR KRİPTOYA

Sözde yatırım danışmanının WhatsApp üzerinden paylaştığı banka hesabına para yatıran kişiler, kendilerine vaad edilen parayı geri alamayınca dolandırıldıklarını anladı.

Dolandırıcıların banka hesaplarını inceleyen Siber Şube polisleri, şebeke üyesi dolandırıcıların çoğunun işsiz olduğunu ve hesaplarına binlerce lira para geldiğini tespit etti. Dolandırıcıların, hesaplarına gelen parayı kritpo para borsalarına aktardığı belirlendi. Şebeke üyelerinin banka hesaplarında 400 bin lira tespit edilirken, vurgun miktarının ise 3 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

32 kişi yakalandı

Hackleme yoluyla yüzlerce kişiyi dolandıran şebekenin Mersin merkezli çalıştığını tespit eden siber polisi, 37 şebeke üyesini yakalamak için Mersin, Adana, Van, Erzincan, Elazığ, Malatya, Şırnak, Diyarbakır Batman, Aydın, Ankara, Samsun ve Hatay'da eş zamanlı baskınlar düzenledi. 32 şebeke üyesinin gözaltına alındığı operasyonda, dolandırılanların sayısının ve yapılan dolandırıcılık miktarının yeni tespitlerle daha da artabileceği belirtildi.

Şahin Şen