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Türkiye'nin hedef uçağı Şimşek'e 'süpersonik' özellik geliyor

Yerli ve milli savunma ürünleriyle gücüne güç katan Türkiye, hızına hız katmaya devam ediyor. Türkiye'nin hedef uçağı olan Şimşek'in süpersonik hıza ulaşan versiyonu için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerine kritik kabiliyetler ekleyerek geliştirildiğini belirten uzmanlar, Şimşek'in süpersonik versiyonu ile sahadaki tüm senaryoların değiştireceğinin altını çizdiler.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 09 Şubat 2022 08:13
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Türkiye'nin hedef uçağı Şimşek'e 'süpersonik' özellik geliyor

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinde kritik adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye'nin hedef uçağı olan Şimşek'in yeni versiyonu için çalışmalar devam ederken, Şimşek'in yeni modeliyle sahadaki dengelerin değişeceği belirtildi.

KAMİKAZE İHA ŞİMŞEK

TRT Haber'de yer alan habere göre, yerli ve milli imkanlarla üretilen hedef uçağı Şimşek'in milli hava savunma füzelerinin testleri için yurt dışından alınana ürün alımını sona erdirilmesi planlanıyordu.

Amaçlanan başarıya ulaşan Şimşek, GPS güdümlü otonom uçuş ile uzun menzildeki hedefleri vuran bir "Füzeye" dönüştürüldü. Bu dönüşümle hava atışlarında hedef olarak kullanılan Şimşek artık kamikaze İHA olarak da görev yapmaya hazır hale geldiği anlamına geliyordu. Gelinen noktada Şimşek'in 450 knot olan hızının daha da artacağı ve süpersonik bir versiyonu üzerinde çalışmaların sürdürüldüğü biliniyor.

Yeni özellik geliyor.

HAVA PLATFORMLARINDA HIZLAR NASIL GRUPLANDIRILIYOR?

Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, Şimşek'le ile ilgili önemli bilgiler verdi. Hava platformları için hızların nasıl gruplandığını anlatan Şahin, 1 Mach hızın altındaki platformların Subsonik, 1 Mach hıza ulaşabilen araçların Transonik, 1 Mach hızın üzerine çıkabilenlerin Süpersonik ve 5 Mach barajını geçenlerin Hipersonik olarak adlandırıldığını belirtti.

EĞİTİMLERİ NASIL OLUYOR?

Hedef uçağı Şimşek'in eğitim faaliyetlerinde birçok atışlı test gerçekleştirdiğinin altını çizen Şahin, "Bu füzelerin geliştirilme süreci boyunca çok sayıda atışlı test gerçekleştirildi." dedi. Yapılan testlerin Şimşek ve yabancı menşei hedef uçaklarına karşı yapıldığını belirten Şahin, "Uçaklar katapult aracılığıyla havalanıyor. Hava savunma sistemleri tarafından da tespit, teşhis, takibin ardından imha ediliyor. Ancak bu hedef uçaklar, subsonik hızda. Yani siz süpersonik hava hedefleri için geliştirdiğiniz sistemlerin testlerini, onlardan daha yavaş olan subsonik hıza sahip hedef uçaklar üzerinde gerçekleştiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"SAHADAKİ HARP SENARYOLARI DEĞİŞEBİLİR"

Şimşek'in hep hedef uçak rolünden bahsedildiğini ancak insansız hava aracı olduğu gerçeğinin ıskalandığı belirten Şahin, "İçerisine farklı faydalı yükler koyabiliyor, algoritmalarını da o yüke uygun şekilde güncelleyebiliyorsunuz. Harp başlığı faydalı yükü koyup, ANKA SİHA'dan atıp, füze olarak kullanabiliyorsunuz" dedi.

Şimşek'in bu özelliğiyle sahadaki harp senaryolarının değişebileceğini belirten Şahin, "Ya da kızılötesi / radar iz arttırıcı faydalı yükle doldurup, sahte hedef gibi kullanabiliyorsunuz. Bu bahsettiğimiz süreç tabi ki çok basit bir olay değil ancak ilgili kurumların eğilimi Şimşek'i bu şekilde kullanmayı da kapsıyor. Şöyle bir örnek düşünelim... F-16 ile aynı hıza ve radar izine sahip bir hedef uçak geliştirdiniz. Bunları sürü halde uçaklarınız ile harekat alanına sürdünüz... Düşman hava savunma bataryası, radarda gördüğü bu hedeflerden hangisine atış gerçekleştirecek? Hepsini vurabilecek mühimmatı var mı? Hepsini vurursa kaç mühimmatı boşa gidecek? Mühimmatı biterse kendisini ve sorumlu olduğu alanı nasıl koruyacak? Koruyamayacak ve büyük ihtimalle imha edilecek... Türkiye bu tür harp senaryoları üzerinde çalışıyor ve SİHA'ların kullanımında görüldüğü üzere bunları yeri ve zamanı gelince başarıyla uygulayabiliyor. Ancak bu teknolojinin geliştirilmesinin oldukça zor olduğunu da unutmamak gerek." ifadelerini kullandı.

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