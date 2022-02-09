Acun Ilıcalı'nın mağlubiyet üzüntüsü
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Derby'ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Ünlü televizyoncunun tribünde yaşadığı üzüntü ise dikkat çekti.
Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın aldıktan sonra İngiliz ekibi çıktığı maçlarda iyi sonuçlar almaya başlamıştı.
Championship'te kümede kalma mücadelesi veren Hull City son 2 maçından ise galibiyetle ayrılamadı.
Önceki hafta Preston'a 1-0 mağlup olan İngiliz ekibi, bu hafta da Derby County'ye deplasmanda 3-1 kaybetti.
Mücadelenin 46. dakikasında 3-0 olan mücadelede maçı Okan Buruk ile birlikte izleyen Acun Ilıcalı'nın yaşadığı üzüntü ise kameralara yansıdı.
ŞOTA İLE 3'TE 1
Derby County'nin galibiyet gollerini 19. dakikada C. Forsyth, 38. dakikada Lawrence, 47. dakikada Ebosele kaydetti. Hull City'nin tek golü ise 65. dakikada Forsyth'nin kendi kalesine attığı golle geldi.
Son 2 haftayı puansız kapatan Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Hull City, 32 puanda kalırken 19. sırada yer aldı.
Öte yandan Şota ile 3 maça çıkan Hull City, sadece Swensea maçından puan alabildi.
18 puana yükselen Wayne Rooney'nin Derby County'si ise 23. sırada yer aldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız