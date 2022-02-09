Kaleci soğuğa dayanamadı tir tir titrediği anlar korkuttu!

İstanbul dondurucu soğuk ve aşırı yağışın etkisi altında. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor'u uzatmalar sonucunda 5-4 mağlup etmeyi başardı ve tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sağanak yağış ve oldukça soğuk havada oynanan maçın 101. dakikasında Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano hava şartlarından dolayı çok zor anlar yaşadı.

Hakem tedavi için kenara geldi, kaleci tir tir titredi

Soğuk hava nedeniyle hakem Ali Şansalan kısa süreli bir adale sakatlığı yaşayarak tedavi için kenara geldi. O anlarda yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntüde Karagümrük'ün 36 yaşındaki tecrübeli kalecisi Emiliano Viviano'nun inanılmaz derecede üşüdüğü ve titremeye başladığı görüldü. Uzatma dakikalarının ilk bölümünde ortaya çıkan o görüntüde oyuncuların ne kadar zorlandığı gözler önüne serildi.

Volkan Demirel: Viviano içerde hala titriyordu

Maçta soğuktan titreyen Viviano'nun durumu hakkında konuşan Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Topla en az temas eden oyuncu kalecidir. Viviano içeride formasını çıkarmadan sıcak bir duş aldı. Hala üşüyordu, duştan sonra kendisine geldi. Ben kendi kariyerimde de bu kadar uzun süren ve bu kadar gollü biten bir maç hatırlamıyorum. Futbol anlamında keyifli oldu ama bu maçta yer alanlar için kolay bir maç olmadı" açıklamasını yaptı.