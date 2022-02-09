Kaleci soğuğa dayanamadı tir tir titrediği anlar korkuttu!

Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye ulaşıldı
Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye ulaşıldı
YÖK 'Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı' düzenleyecek
YÖK 'Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı' düzenleyecek
Ünlü ekonomistten Bakan Nebati'ye övgü: Londra'da iyi iş çıkardı
Ünlü ekonomistten Bakan Nebati'ye övgü: Londra'da iyi iş çıkardı
Ankara'nın yeni metro projesi Bakanlığın onayına sunuldu
Ankara'nın yeni metro projesi Bakanlığın onayına sunuldu
Aday öğretmenlerde mülakat yok, zorunlu eğitim var
Aday öğretmenlerde mülakat yok, zorunlu eğitim var
Maydanozdan bile çaldılar: Gramaj oyunlarından 'yeşillik' de nasibini aldı
Maydanozdan bile çaldılar: Gramaj oyunlarından 'yeşillik' de nasibini aldı
Elektrik faturasına 3 formül
Elektrik faturasına 3 formül
SMA tedavisinde önemli gelişme, ilaçları artık Devlet karşılayacak
SMA tedavisinde önemli gelişme, ilaçları artık Devlet karşılayacak
Hava şartları nedeniyle 8 ilde eğitime ara verildi
Hava şartları nedeniyle 8 ilde eğitime ara verildi
Doğa Koleji yine satıldı
Doğa Koleji yine satıldı
En düşük puanlı dekan kuzeninin kazandığı sınav iptal edildi
En düşük puanlı dekan kuzeninin kazandığı sınav iptal edildi
500 TL'ye kışı çıkartan soba! Duman yok, kül yok
500 TL'ye kışı çıkartan soba! Duman yok, kül yok
Faturadan tasarrufun püf noktası bu saat aralığında
Faturadan tasarrufun püf noktası bu saat aralığında
Bakan Nebati'nin Londra'daki temaslarının detayları belli oldu
Bakan Nebati'nin Londra'daki temaslarının detayları belli oldu
Son 24 saatte 241 can kaybı, 111 bin 96 yeni vaka
Son 24 saatte 241 can kaybı, 111 bin 96 yeni vaka
52 ile 'Sarı ve 'turuncu' uyarı: Kar ve fırtınaya dikkat
52 ile 'Sarı ve 'turuncu' uyarı: Kar ve fırtınaya dikkat
Benzine 71 kuruş zam yapıldı
Benzine 71 kuruş zam yapıldı
Şube Müdürünün kızı yaşam savaşını kaybetti, oğlu yoğun bakımda
Şube Müdürünün kızı yaşam savaşını kaybetti, oğlu yoğun bakımda
Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a ve televizyon kanalına tazminat davası
Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a ve televizyon kanalına tazminat davası
Süleymaniye Camii'nin siluetini bozan inşaat mühürlendi
Süleymaniye Camii'nin siluetini bozan inşaat mühürlendi
CTE Genel Müdürlüğü 'cezaevlerinde işkence' iddialarını yalanladı
CTE Genel Müdürlüğü 'cezaevlerinde işkence' iddialarını yalanladı
TÜRES'den açıklama: Kafeler ısıtıcı maliyetlerini müşteriye mi yükleyecek?
TÜRES'den açıklama: Kafeler ısıtıcı maliyetlerini müşteriye mi yükleyecek?
Kazada ağır yaralanan İl Müdürü hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan İl Müdürü hayatını kaybetti
Bakan Dönmez: Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay erteliyoruz
Bakan Dönmez: Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay erteliyoruz
Muharrem İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifade verdi
Muharrem İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifade verdi
Ankara'da bazı doktorlar TTB'nin çağrısıyla iş bırakma eylemi yaptı
Ankara'da bazı doktorlar TTB'nin çağrısıyla iş bırakma eylemi yaptı
Halen görevde İKM dahil 11 zanlı FETÖ'den gözaltına alındı
Halen görevde İKM dahil 11 zanlı FETÖ'den gözaltına alındı
'Öğretmenlerin yüzde 75'i son 19 yılda eğitim sistemine kazandırıldı'
'Öğretmenlerin yüzde 75'i son 19 yılda eğitim sistemine kazandırıldı'
Elektrik faturalarında o detaya dikkat!
Elektrik faturalarında o detaya dikkat!
Meteorolojiden Ankara için sağanak uyarısı
Meteorolojiden Ankara için sağanak uyarısı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kaleci soğuğa dayanamadı tir tir titrediği anlar korkuttu!

İSTANBUL Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ün Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 5-4 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdığı maçta çok ilginç bir an yaşandı. Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano'nun soğuktan titrediği anlar kameralara yansıdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Şubat 2022 09:51
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul dondurucu soğuk ve aşırı yağışın etkisi altında. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor'u uzatmalar sonucunda 5-4 mağlup etmeyi başardı ve tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sağanak yağış ve oldukça soğuk havada oynanan maçın 101. dakikasında Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano hava şartlarından dolayı çok zor anlar yaşadı.

Hakem tedavi için kenara geldi, kaleci tir tir titredi

Soğuk hava nedeniyle hakem Ali Şansalan kısa süreli bir adale sakatlığı yaşayarak tedavi için kenara geldi. O anlarda yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntüde Karagümrük'ün 36 yaşındaki tecrübeli kalecisi Emiliano Viviano'nun inanılmaz derecede üşüdüğü ve titremeye başladığı görüldü. Uzatma dakikalarının ilk bölümünde ortaya çıkan o görüntüde oyuncuların ne kadar zorlandığı gözler önüne serildi.

Volkan Demirel: Viviano içerde hala titriyordu

Maçta soğuktan titreyen Viviano'nun durumu hakkında konuşan Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Topla en az temas eden oyuncu kalecidir. Viviano içeride formasını çıkarmadan sıcak bir duş aldı. Hala üşüyordu, duştan sonra kendisine geldi. Ben kendi kariyerimde de bu kadar uzun süren ve bu kadar gollü biten bir maç hatırlamıyorum. Futbol anlamında keyifli oldu ama bu maçta yer alanlar için kolay bir maç olmadı" açıklamasını yaptı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Batman merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 47 şüpheli gözaltına alındı
Batman merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 47 şüpheli gözaltına alındı
Arkadaşının kocasını vurdu, 'Bizi yan yana görünce yanlış anladı' dedi
Arkadaşının kocasını vurdu, 'Bizi yan yana görünce yanlış anladı' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili 'covid-19' paylaşımlarında tutuklama yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili 'covid-19' paylaşımlarında tutuklama yok
Malatya'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı, 9 kişi yaralandı
Malatya'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı, 9 kişi yaralandı
İşten kovan yöneticilerin telefonlarını eskort sitelerinde paylaştı
İşten kovan yöneticilerin telefonlarını eskort sitelerinde paylaştı
Başkent'te köpek sürüsünün saldırdığı vatandaş canını zor kurtardı
Başkent'te köpek sürüsünün saldırdığı vatandaş canını zor kurtardı

Bu Habere Tepkiniz

Doğu'da görev yapan 62 bin 630 polis yeni sürelere tabi olacak

Doğu'da görev yapan 62 bin 630 polis yeni sürelere tabi olacak

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla son aşamaya gelen yönetmelik değişikliğiyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan 62 bin 630 polis belirlenen yeni sürelere tabi olacak. Polislerin sadece kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumları nedeniyle talep edebildiği mazeret atamasının da kapsamı genişletilecek
Toplu sözleşmelerde 'çalışma yapılacaktır' vaadi ne kadar geçerli?

Toplu sözleşmelerde 'çalışma yapılacaktır' vaadi ne kadar geçerli?

Bugünde kadar ki toplu sözleşme metinlerinde kamu personeline ilişkin ileriye yönelik vaatler yer almaktadır. Bu hükümler kamu personeli için haklı beklenti doğuracaktır. Danıştay 12. Dairesine yansıyan bir olay bu haklı beklentinin olmamasının kamu personelinde hayal kırıklığı yarattığı ve gereksiz dava süreçlerinin yaşanmasına yol açtığını ortaya koymaktadır.
Hemen başvurun, bu fırsatı kaçırmayın

Hemen başvurun, bu fırsatı kaçırmayın

https://www.hangikredi.com/uzaktan-musteri-edinimi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=099-faizle-10000tl-kredi_adv1424
Yüksek Lisans mezunu aday, kişiye özel teknisyen ilanına 59 KPSS puanıyla yerleşti!

Yüksek Lisans mezunu aday, kişiye özel teknisyen ilanına 59 KPSS puanıyla yerleşti!

Yozgat Bozok Üniversitesinin sözleşmeli personel alım ilanlarında kişiye özel şartlardan dolayı düşük KPSS puanlı adaylar yerleşti!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB alan değişikliğinde 540 saatlik sertifika sorunu!

MEB alan değişikliğinde 540 saatlik sertifika sorunu!

2022 Yılı Alan Değişikliği Başvuru İşlemleri başladı fakat MEB Alan değişikliği başvurularında üniversitelerden alınan 540 saatlik sertifikaları kabul etmiyor.
2019-MEB-EKYS puanı bu yıl kullanılabilir mi?

2019-MEB-EKYS puanı bu yıl kullanılabilir mi?

Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Peki 2019-MEB-EKYS Puanı Bu Yıl Kullanabilir Mi?
Memuriyetten önce işçi olarak çalışan kişinin emeklilik tarihi öne çekilir mi?

Memuriyetten önce işçi olarak çalışan kişinin emeklilik tarihi öne çekilir mi?

Memurlar için emeklilik yaşının hesabında sigortalı işe giriş tarihi etkili olur mu?
MEB'in yönetici sınavları ile ilgili iki önemli karar

MEB'in yönetici sınavları ile ilgili iki önemli karar

MEB yönetici görevlendirme sözlü sınavına ilişkin iki iptal kararı
Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de

8 Şubat 2022 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığına Ait atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlıktan, akademisyenlerin harcırahları konusunda önemli görüş!

Bakanlıktan, akademisyenlerin harcırahları konusunda önemli görüş!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akademisyenlerin kurumlar arası nakil hakları olmadığından dolayı sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmasına imkan bulunmadığı yönünde görüş verdi!
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Teşkilat 34. Bölüm Fragmanı

Teşkilat 34. Bölüm Fragmanı

Teşkilat dizisi 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 13 Şubat 2022 Pazar akşamı TRT 1'de...
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 18 şubat 2022
En ucuz sıfır otomobiller (Şubat Fiyatları)

En ucuz sıfır otomobiller (Şubat Fiyatları)

2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri derledik. Listemizde 500 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. İşte marka marka güncel fiyatlar...