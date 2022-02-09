YÖK 'Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı' düzenleyecek

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 14 Şubat 2022'de "Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı" düzenlenecek.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, çalıştaya yaklaşık 50 üniversitenin farklı alanlarından lisans üstü eğitimden sorumlu enstitü yetkilileri, doktora öğrencileri, öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, çalıştaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de doktora öğretiminin kalitesini artırmak stratejik önceliklerimiz arasında. Çalıştayda doktora öğretimini iyileştirmek maksadıyla tüm paydaşların görüşlerini toplamak istiyoruz. Katılımcılar, bilim alanlarına ve müzakere konularına göre gruplandırılacak. Çalıştayda, doktora programı açma ve öğrenci kabulü, doktora öğretim süreçleri, doktora öğretiminde danışmanlık hizmeti, doktora öğretiminde idari süreçler ile araştırma ve tez süreçleri gibi tüm konuları masaya yatıracağız. Böylece alan bazlı somut önerilerin geliştirilmesini amaçlıyoruz."

Çalıştayda, doktora öğretimine dair sorun alanlarının tespit edilmesi ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin getirilmesi ile doktora öğretiminin niteliğinin geliştirilmesi hususlarında yol haritası belirlenecek.