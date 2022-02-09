Ziraat Bankası'ndan kredi borcu takibe düşen çiftçilere ödeme kolaylığı

Ziraat Bankası, uygun koşullarla sağladığı kredilerle ve hayata geçirdiği yeni uygulamalarla ülke tarımını desteklemeye devam edecek.

Ziraat Bankası açıklamasına göre, banka, tarımsal faaliyette bulunan müşterilerinin tüm ihtiyaçlarının finansmanındaki desteğine ek olarak, ödeme güçlüğü yaşayan tarımsal kredi borçlusu müşterilerine de ödemelerini kolaylaştırıcı imkanlar sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk, Ziraat Bankası olarak Türkiye'nin tarımını, üreticilerini ve tarladan sofraya kadar olan sürecin tamamını bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da "bir bankadan daha fazlası" olarak desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Türk, "Bu imkan ile 30.11.2021 tarihinde takip hesaplarında borcu bulunan tarımsal kredili müşterilerin, takipteki tarımsal kredilerine yönelik ödeme kolaylığı sunuluyor. 31.03.2022 tarihine kadar sürecek uygulamada, takip hesaplarında bulunan tarımsal kredi borcunun tek seferde kapatılması halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için, temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Takipteki tarımsal kredinin tek seferde ödenmesi imkanı bulunmaması halinde ise cari kredi faiz oranlarından hesaplanacak toplam borcun, tarımsal faaliyetine devam eden müşterilerin gelir elde etme dönemlerine uygun şekilde faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebileceğini aktaran Türk, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçimizin yanında olmaya devam edecek olan Ziraat Bankası, tarım sektöründe kredi kullanmış olup ödeme güçlüğü sebebiyle takip hesaplarında bakiyesi bulunan müşterilerimize büyük bir ödeme kolaylığı sağlamıştır. Ödeme kolaylıklarından faydalanmak isteyen müşterilerimizi şubelerimize bekliyoruz."

Ziraat Bankası'nın takipte tarımsal kredi borcu bulunan müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla geliştirdiği bu uygulama, 31 Mart tarihine kadar geçerli olacak. 30.11.2021 tarihinde tarımsal kredilerden kaynaklı takip hesaplarında bakiyesi bulunan müşteriler uygulamadan faydalanabilecek.