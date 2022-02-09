Dolar günü düşüşle tamamladı
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından günü 13,59 seviyelerinde kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Şubat 2022 17:33
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,6370
|13,6380
|13,5930
|13,5940
|Avro
|15,5700
|15,5710
|15,5350
|15,5360
|Sterlin
|18,4320
|18,5250
|18,4050
|18,4960
|İsviçre Frangı
|14,7210
|14,7950
|14,6970
|18,4960
|ANKARA
|ABD Doları
|13,6070
|13,6870
|13,5630
|13,6430
|Avro
|15,5300
|15,6100
|15,4950
|15,5750
|Sterlin
|18,3720
|18,5820
|18,3450
|18,5550