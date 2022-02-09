'Zimmet' sanığı itiraf etti: Bu devletin ekmeğini yedim, çok pişmanım

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Yusuf T. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Adem K, Fatih O. ve İsrafil A'nın bulundukları cezaevinden, tutuksuz sanık Abdusselam A'nın ise bulunduğu ildeki mahkemeden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldığı duruşmaya tutuksuz sanıklar Ahmet A. ile Orhan P. ise katılmadı.

Sanık Adem K, savunmasında, 4 yıl boyunca lehine olan delillerin talep ettikleri halde toplanmadığını öne sürerek, "Bu yüzden üst mahkemeye itiraz ettik ve mahkeme itirazımızı haklı bularak kararı bozdu. Bankaya gönderilen belgeler suçun oluşması için bir araç. Böyle bir suç içinde olmamam gerekiyordu. Sizden ve devletimden özür diliyorum. Bu miktarın telafisi için elimden geleni yapacağım. Devletin demir yumruğu ve baba şefkati vardır. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Sanık Fatih O, suçu işlediğini itiraf ederek, "Ben bu devletin ekmeğini yedim. Çok pişmanım." ifadesini kullandı.

Sanık İsrafil A. ise üzerine atılı suçu tek başına işlemediğini savundu.

Bankaya gönderilen belgede kurum amirinin imzasının olmadığını anlatan İsrafil A, "Bu belge bu şekilde nasıl resmi belge sayılıyor. Evrakta herhangi bir oynama falan yaptığımız yoktur, çünkü ortada evrak yoktur. Yaptığım işten dolayı çok pişmanım." şeklinde savunma yaptı.

Sanık Yusuf T. de bahse konu parayı ödediğini ifade etti.

Olay ortaya çıkmadan durumu kurum yetkilileriyle paylaştığını aktaran Yusuf T, "Hesabıma yatan paralar olduğunu ve bu paraların hepsini ödeyeceğimi söyledim. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde evrakta usulsüzlük yaparak 4 milyon 394 bin 791 liralık haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 7 sanıktan İsrafil A'yı "zimmet" suçundan 18 yıl 9 ay, Adem K'yi 15 yıl, Fatih O'yu 13 yıl 4 ay, kamu zararını kovuşturma başlamadan önce etkin pişmanlık göstererek gideren Yusuf T'yi 4 yıl 7 ay, kamu zararını gideren Orhan P. ile Ahmet A'yı 6 yıl 8 ay, suça iştirak eden ve kurum zararını gideren Abdusselam A'yı da 2 yıl 7 ay 6 gün hapse çarptırmıştı.

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan İsrafil A'yı 7 yıl 6 ay, Adem K'yi 5 yıl 6 ay 20 gün, Ahmet A, Orhan P. ve Fatih O'yu 4 yıl 5 ay 10 gün, Yusuf T'yi 3 yıl 10 ay 20 gün hapse çarptıran mahkeme, Abdusselam A'nın da beraatine karar vermişti.

Cumhuriyet savcısı ve taraf avukatlarının karara itirazı üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını çeşitli nedenlerle esastan bozmuştu.