AK Parti'den elektrik faturası açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışma yürüttüğünü söyleyen Dağ, kilovat sınırının yükseltilmesi ve vergilendirmeyle ilgili düzenlemeler olacağına işaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2023 haziranında yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının tartışılması mümkün değil. Erdoğan'ın adaylığına hukuki engel yok. Tartışma tamamen siyasi boyutta devam ediyor. Muhalefet seçim öncesinda iddialı sözler etse de yine de malubiyet yaşayacaklar.

Muhalefet 2017 referandumunda da hayır dediler ve parlamenter sistemin devamını istediler. 2023'ten sonra parlamenter sisteme dönüş için Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmanız lazım. Parlamenter sisteme dönüş vaadi belirsizlik yaratır.

Siyasi rakiplerimizi göz ucuyla takip ediyoruz. Nasıl bir tavır izliyorlar diye bakıyoruz. Bizim için önemli olan seçime yönelik izlediğimiz yol. Adaylık tartışmalarında seçim yaklaştıkça ayağa basmaların artacağını tahmin ediyoruz.

Kılıçdaroğlu olar, İmamoğlu olur, başka birisini çıkarırlar, kendi içlerinde çözmeleri önemli. AK Parti yönetimde olmasın gibi bir tavırları var.

Şunu çok net söylemek gerekir. Bunu siyaseten önemsiyoruz. Vatandaşımız şikayetini dile getiriyorsa önemlidir. Elektrik faturalarıyla ilgili bir süredir şikayet var. Ocak ayında zam durumu söz konusu oldu. Covid ve sonrası arz talep dengelerinin bozulmasıyla beraber doğalgaz ve kömürdeki artışla birlikte Enerji Bakanlığı için bir zaruret oldu.

Önümüzdeki süreçte esnaf ve genel faturalarla ilgili bir çalışma bakanlık tarafından yürütülüyor. Şu anda Enerji Bakanlığı çalışma yürütüyor, önümüzdeki günlerde açıklanacak. hem sınır yükseltilmesi olur, vergilendirme olur. Bütçe ile ilgili bir değerlendirme yapılacak.

Bunları tamamen çözmek adına hem nükleer tesisin ve Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyadaki emtia fiyatlarının da bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle inşallah temelden bir çözüm olacak.

CHP bir helalleşme bir de hesaplaşma demeye başladılar. Burda karşı taraf size hakkını helal edecek mi önemli olan bu. Benim gördüğüm bir çok kimse hakkını helal etmiyor. Kılıçdaroğlu, birçok kimse hakkında yalan ifadede bulundu."

BAKAN DÖNMEZ: HENÜZ NET BİR ŞEY ORTAYA ÇIKMADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli sosyal kesimlerden indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük taleplerin olduğunu belirterek, "Hem Bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı, çıkınca kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Dönmez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, elektrikte kademeli tarifede 210 kilovatsaat sınırının 1 Şubat itibarıyla uygulanmaya başlandığını kaydetti.

Çeşitli sosyal kesimlerden indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük taleplerin olduğunu ifade eden Dönmez, "Hem Bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı, çıkınca kamuoyuyla paylaşacağız. Esnaflarımız, küçük işletmeler ve birtakım STK'lerden gelen talepler var. Hepsini değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Dönmez, Azerbaycan'ın şubat başı itibarıyla Türkiye'ye günlük 4-5 milyon metreküp ilave doğal gaz gönderdiğine de değinerek, ilave akışın da devam ettiğini söyledi.

İran'dan gelen gazın henüz beklenen seviyede olmadığını aktaran Dönmez, "İran'dan gelen doğal gazda belli oranda bir akış sağlandı. Bunları değerlendiren BOTAŞ, sanayiye olan kısıtlamayı dün itibarıyla kaldırmış oldu. Gaz ve elektrikte herhangi bir kısıtlama söz konusu değil." bilgisini paylaştı.