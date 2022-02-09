Bakan açıkladı: Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta genelinde yaşanan elektrik kesintilerine ekiplerin müdahale ettiğini belirterek, "Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor." dedi.

Dönmez, Sürdürülebilir Madencilik ve Çevre Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Isparta'nın genelinde elektrik kesintileri yaşandığını anımsattı.

İlk günden bu yana ekiplerin sahada büyük mücadele verdiğini belirten Dönmez, "Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor. İlk etapta Isparta'nın il ve ilçe merkezlerinin tamamını enerjilendirdik. Kırsal kesimlere ağır hava koşulları nedeniyle ulaşımda zaman zaman sıkıntı yaşadık. Buna rağmen kırsal kesimlerin büyük bir kısmına hızlı bir şekilde ulaştık ve zarar gören altyapıyı onardık." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Isparta'da sadece bir günde yoğun kar yağışından kaynaklı 12 bin hasar meydana geldiğine dikkati çekerek, bunun 10 yıllık hasar ve arızaya eşit olduğunu vurguladı.

Isparta vatandaşlarının yaşadığı mağduriyetin farkında olduklarının altını çizen Dönmez, çözüm için gereken bütün imkanların bir araya getirildiğini söyledi.

- Madencilik ve çevre

Bakan Dönmez, çevreye ve insan sağlığına duyarlı güçlü bir madencilik sektörünü inşa etmek için dünyadaki en güncel uygulamaları takip etiklerini söyledi.

"Ya çevre ya maden" diyenlere inat "hem çevre hem maden" diye düşündüklerini aktaran Dönmez, "Ne madenlerimizden vazgeçeriz ne de çevremizden. Biz ne ikisini birbirine alternatif ne de birbirine rakip görüyoruz. Aksine ikisini birbirini tamamlayan, birbirini bütünleyen süreçler olarak görüyoruz. Madenlerin çıkarılmasından işlenmesine kadar çevre mevzuatı her süreçte etkin bir şekilde işletiliyor. Madenler çıkarıldıktan sonra da bu kez rehabilitasyon için gereken bütün süreçler mevzuata uygun bir şekilde ilerletiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, sahadaki madencilik faaliyetlerinden sonra bölgenin eski haline getirilmesinin kanuni bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Hiç kimse 'ben buradan alacağımı aldım, işim bitti' diyerek çekip gitmiyor. Nasıl ki madencilik öncesi ve esnasındaki faaliyetler kurallarla belirleniyor, sonrası da aynı şekilde kural ve kanunlarla yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede jeotermal kaynaklara yönelimi artırdıklarını kaydeden Dönmez, şunları söyledi:

"Bu amaç doğrultusunda MTA Genel Müdürlüğü tarafından jeotermal arama faaliyetleri yürütülmektedir. Sadece 2021 yılında bakanlığımız tarafından 301 adet jeotermal arama ruhsatı onaylandı. Tabii ki yapılacak sondaj çalışmaları sonucunda su sıcaklığı ve su kalitesi gibi değerlendirmeler yapılarak jeotermal sahalarının elektrik üretiminde kullanılıp kullanılmayacağı ortaya çıkacak. Gelişen sanayimizin elektrik ihtiyacının karşılanmasında çevre ile uyumlu ve sürdürülebilir jeotermal kaynakların payının artması bizleri mutlu etmektedir."