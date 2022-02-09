Edirne'de 3 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Şubat 2022 12:34
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.S, H.D, T.Ö'yü yakaladı.
Kimlik kontrolünde 3 şüphelinin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.
Soruşturma sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız