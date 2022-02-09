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Yeni açılan hızlı tren güzergahında yaklaşık 110 bin kişi seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:- "Konya-Karaman arasında ise düzenlenen 174 YHT seferinde 47 bin yolcu taşındı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Şubat 2022 12:36
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Yeni açılan hızlı tren güzergahında yaklaşık 110 bin kişi seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karaman-İstanbul, Karaman-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) parkurunda bir ayda yaklaşık 110 bin kişinin seyahat ettiğini belirterek, "Konya-Karaman arasında ise düzenlenen 174 YHT seferinde 47 bin yolcu taşındı." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Bakanlığa bağlı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce işletilen YHT hatlarına, 8 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan Konya-Karaman hızlı demir yolu hattının da eklendiğini anımsatarak, böylece rahat, konforlu ve hızlı yüksek hızlı demir yolu işletmeciliğinin daha fazla şehre ulaşmaya başladığını bildirdi.

Ankara-Karaman ve İstanbul-Karaman arasında günde toplam 6 sefer gerçekleştirildiğini ifade eden Karaismailoğlu, Karaman YHT seferlerinin yapıldığı ilk bir haftada ücretsiz hizmet verildiğini belirtti.

Hattın açıldığı günden bu yana Karaman-Ankara, Karaman-İstanbul parkurunda yaklaşık 110 bin yolcunun seyahat ettiğini bildiren Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"YHT hizmetine kavuşan 8'inci il olan Karaman, YHT ile Ankara-Konya-Karaman güzergahında günlük ortalama 2 bin 317 yolcu olmak üzere toplam 67 bin 184 kişi, İstanbul-Konya-Karaman güzergahında ise günlük ortalama 1432 yolcu olmak üzere toplam 41 bin 522 kişi taşındı. Konya-Karaman arasında ise bir ayda 174 YHT seferinde, 47 bin yolcu taşındı."

Konya-Karaman arasındaki seyahat süresinin ortalama 40 dakikaya, Ankara-Konya-Karaman arasındaki seyahat süresinin de 2 saat 40 dakikaya düşürüldüğünü belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul-Karaman arasındaki seyahat süresi 6 saat olurken, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Karaman'a yakın şehirlere olan seyahat süresini YHT+otobüs bağlantılı kombine taşımacılıkla önemli oranda düşürdü. Buna göre YHT ile Karaman'a gelen yolcular buradan otobüslere aktarma yaparak Adana ve Mersin'e daha kısa zamanda ulaşmaya başladı. Diğer taraftan, yolculara daha fazla seçenek sunmak adına Ankara-Konya ve İstanbul-Konya arasında işleyen YHT seferlerinin bir bölümüne Konya-Karaman arasında işleyen bölgesel trenlere kombine bağlantısı verildi. Ayrıca, kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle kara yolu ve hava yolu ulaşımının aksaması ve sömestre tatiline girilmesiyle artan yolcu talebini karşılamak üzere ek seferler de düzenlendi. 21 Ocak-6 Şubat tarihlerinde toplamda 9 bin 700 kişilik kapasite artışı sağlandı. Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya İstanbul, Karaman-Ankara, Karaman-İstanbul YHT ve HT hatlarında 1 Ocak-6 Şubat tarihlerinde günde ortalama 21 bin 547 kişi olmak üzere toplam 797 bin 237 kişiye hizmet verildi."

YHT'lerin Karaman-Konya-Ankara hattında toplam 4 seferle hizmet verdiğini aktaran Karaismailoğlu, söz konusu hatta Eryaman, Polatlı, Selçuklu, Konya, Çumra olmak üzere 5 ara istasyon bulunduğunu bildirdi.

Karaman-Konya-Eskişehir-İstanbul hattında ise 2 sefer düzenlendiğini dile getiren Karaismailoğlu, bu hatta Bostancı, Pendik, Gebze, İzmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, Selçuklu, Konya, Çumra ara istasyonlarının bulunduğunu ifade etti.

Diğer taraftan 102 kilometrelik Konya-Karaman hızlı tren hattıyla sadece yolcu taşımacılığı değil, yük taşımacılığında da hızın ve kapasitenin artırıldığına işaret eden Karaismailoğlu, kapasitesi 60 çift trene çıkarılan hatta yük trenlerinin de işletilmeye başlandığının altını çizdi.

Karaismailoğlu, Konya-Karaman hızlı demir yolu hattının Ulukışla-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep'e uzatılması çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

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