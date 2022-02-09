1.44 milyon stajyere ayda 1.275 TL ücret

Bu yıl staj yapan gençler mesleğe ilk adımda 1275 lira harçlık alırken, yirminin altında çalışanı olan işletmede bu tutarın 850 lirasını devlet karşılayacak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nce yürütülen "Ulusal Staj Programı 2022" başvuruları da 31 Mart'a kadar sürecek.

Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na alınan Ulusal Staj Programı'na 135 binin üzerinde genç başvurdu, 90 binin üzerinde gence de staj teklifi gönderildi. Staj yapacağı kurum ile irtibatlandırılan 45 bine yakın genç ilk ücretini devletten aldı. Program OECD tarafından üye ülkelere 2 yıl üst üste örnek gösterilen programa gençlerin ilgisi, kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımı artıyor.

Programa başvurular için kariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 31 Mart'a kadar devam edecek. Program, gençlerin iş yaşamını mezun olmadan önce deneyimleme, başarılı olacakları alanları yakından tanıma, sahip oldukları teorik bilgi, becerileri sahada uygulama imkanı sağlanarak bireysel gelişimlerine destek veriyor.

STAJA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa; ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimine ülkemizde devam eden gençlerin yanı sıra lisans, lisansüstü eğitimine yurt dışında devam eden Türk vatandaşı ve mavi kart sahibi gençlerimiz de başvurabiliyor. Organize Sanayi Bölgelerindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencileri de bu yıl başvuru yapabilecek. KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan kaynağına ulaşması kolaylaşacak.

AYLIK 1275 LİRA ÜCRET

Staja başlayan tüm öğrencilerin yasal hakları gözetilerek, sigorta ve staj ücretleri Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ödenecek. Yirmi ve üzerinde personel çalıştıran asgari ücretin yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran işyerinde yüzde 15'inden aşağı ücret ödenemiyor. Bu yıl asgari ücret 4253 liraya çıkarken yirminin üzerinde personel çalışan işletmelerde stajyerlere ödenecek tutar da 1275 lira olacak. Yirminin altında personelin çalıştığı işletmeler de bu tutar 637 lira olarak ödenecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Programa başvurular, e-devlet entegrasyonu ile "Kariyer Kapısı" üzerinden gerçekleştiriliyor. Yurt içinde ve yurt dışında öğrenimine devam eden gençler başvurularını tek tıkla yapabiliyor. Türkiye'de ilk defa öğrencilerin değerleme sürecinde; başvuru sırasında paylaştıkları bilgi ve belgeler kullanılarak "akademik-mesleki", "sanatsal-sosyal" ve "sportif" yeterlilik puanları hesaplanıyor.

İşverenler staj tekliflerini yeterlilik puanlarını esas alarak gönderdiğinden, gençlerin başvuru sırasında paylaşacağı bilgi, belgeler, beceri ve yeterliliklerine uygun staj imkanlarına erişiminde önemli rol oynuyor. Not ortalaması, bölüm, yabancı dil puanı gibi pek çok bilgi e-devlet üzerinden doğrudan aktarılabiliyor, Beyan usulü ile alınan belgelerin kontrol süreci ise üniversitelerin kariyer merkezleri ve ilgili kamu kurumları tarafından yürütülüyor.

FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN OBJEKTİF DEĞERLEME

Programda değerlendirmeler öğrencilerin yaşam boyu sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak yapılıyor. Adayların profili, kimlik ve iletişim bilgileri gizlenerek işverenlerin erişim sağlayabileceği "stajyer havuzu"na aktarılıyor.

EMEKLİKTE BAŞLANGIÇ OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi" kapsamında gençlere iş ve sosyal haklar konusunda yeni uygulamalar devreye girecek. Staj döneminde sadece sağlık sigortasının değil emeklilik sigorta priminin de başlatılması konusunda çalışma yapılacak.

Öğrencilere uzun dönem staj, yarı zamanlı istihdam imkanı sağlanacak. Kamuda kısmi süreli istihdam edilmesini sağlayacak bir sistem kurulacak. Üniversite öğrencilerinin mezuniyetleri öncesinde deneyim kazanması amacıyla yarı zamanlı olarak istihdam edilebilecekleri bir sistem inşa edilmesi üzerinde çalışmalar yapılacak.

HAZAL ATEŞ