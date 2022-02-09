Caminin sadaka kutusunu çalan zanlı tutuklandı
Malatya'da bir caminin sadaka kutusunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Şubat 2022 14:06
Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Şubat'ta İnönü Mahallesi'ndeki Sümer Camisi'nin sadaka kutusunun çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler 35 güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, olayın şüphelisini tespit etti.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız