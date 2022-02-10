Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili bir kişi tutuklandı
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 10 Şubat 2022 22:56
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari olan şüpheli Seccad Yeşil, dün Bursa'da yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yeşil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı, diğer şüpheli için ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasını talep etti.
Seccad Yeşil, Nöbetci Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız