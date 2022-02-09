YÖK Başkanı Özvar'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar, dünyada tüm üniversitelerin bir eğitim kurumu olmasının ötesinde topluma, ekonomiye ve siyasete katkı veren önemli bir misyonu üstlendiğini belirterek, Türkiye'nin iktisadi ve sosyal gelişmesinde de en önemli rolü üstlenen kurumların başında üniversitelerin geldiğini söyledi.

Özvar, sağlık durumuna ilişkin, Hafif bir şekilde atlatıyorum. Tabii bulaştırma ihtimali olmasaydı yine gelmeyi planlıyordum fakat hekim arkadaşlar biraz daha istirahat etmemi önerdiği için Sivas'a iştirak edemedim. Gerçekten çok arzu ediyordum, Cumhuriyet Üniversitemizin bu güzel gününde sizlerle beraber olmayı. diye konuştu.

- "Sivas, Anadolu'ya ışık saçan bir şehir"

Özvar, Sivas'ın sadece Türkiye'nin değil, Türk dünyasının ve İslam coğrafyasının en kıymetli, en ruhlu şehirlerinden birisi olduğunu vurgulayarak, "Sivas medreseleriyle alimleriyle, burada üretilen ilimle çevresine, Anadolu'ya ışık saçan bir şehir. Bu kadar ruhlu bir şehrin üniversitesiyle beraber sadece şehrine ve ülkesine değil bütün bu geniş coğrafyaya esin kaynağı olması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin tüm dünyada eğitimin dışında da önemli misyonlar üstlendiğine dikkati çeken Özvar, "Aslında üniversiteler son yıllarda sadece bir eğitim kurumu olmasının ötesinde topluma, ekonomiye hatta siyasete, toplumun tüm kurumlarına katkı vermek gibi önemli misyonlar icra etme noktasındadır. Türkiye'deki üniversiteler de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 20 yılda bu yeni unsurları yerine getirmeye başladı." dedi.

- "Üniversitelerin serpilebilmesi için zamana ihtiyaç var"

Özvar, üniversitelere sahip çıkılması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bütün illerde üniversitelerimiz açıldı. Bugün 204 üniversitemiz aktif olarak hizmet etmektedir. Üniversitelerin kuruluşları ve çokluğuyla alakalı basında bazı haberler, yorumlar çıkıyor. Üniversitelerin gelişmesi insanın gelişmesi gibidir. Üniversitelerin serpilebilmesi için zamana ihtiyaç var. Üniversitelerimize zaman tanımamız ve sabırla bakmamız ve destek olmamız gerekir. Bugün Türkiye'nin iktisadi ve sosyal gelişmesinde en önemli rolü üstlenen kurumların başında üniversiteler gelmektedir."

Vali Salih Ayhan da SCÜ'nün öğrencileri, kampüsü ve yurtlarıyla bilimin ışığında hem kenti hem de bölgeyi ve ülkeyi aydınlatmaya devam ettiğini söyledi.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023, 2053 ve 2071 hedefiyle ortaya koyduğu "Büyük Türkiye" vizyonu çerçevesinde üniversitenin tüm alanlarında yerli ve milli teknolojiye destek olmak için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından akademik teşvik ve geleneksel hizmet ödülleri verildi.

Törene, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.