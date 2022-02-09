KKTC Cumhurbaşkanlığında Halil Falyalı cinayeti görüşüldü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki görüşmeye, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan katıldı.

Tatar'ın Kovid-19 testinin pozitif olması nedeniyle görüşme çevrim içi yapıldı.

Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Tatar, saldırıyla ilgili yürütülen geniş kapsamlı soruşturma hakkında istişarelerde bulundu.

Silahlı saldırının tüm KKTC'yi derinden üzdüğüne, olayın tahkikatının büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütüldüğüne işaret eden Tatar, "Güvenlik güçlerimiz, olayın faillerini yakalayarak yargı önüne çıkarmak için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Tatar, halkın güvenliğinin her şeyin üstünde olduğunu, kamu düzenini korumak ve halkın güvenliğini sağlamak adına kolluk güçlerinin sorumlulukla görevleri başında olduğuna değinerek, halka itidal çağrısında bulundu ve devletin yetkili organları dışında yapılan açıklamalara itibar etmemelerini istedi.

Falyalı ve Demirtaş için Allah'tan rahmet, aileleri ve sevenlerine sabır dileyen Tatar, Cumhurbaşkanı olarak konunun takipçisi olacağını ifade etti.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin emniyet güçlerine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da kaydetti.

Falyalı, dün akşam Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğramıştı.

Ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Falyalı, daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne nakledilmişti. Falyalı, müdahalelere karşın burada hayatını kaybetmişti.

Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Falyalı'nın cenazesinin yarın İskele bölgesine bağlı Kumyalı'da toprağa verileceği belirtildi.

KKTC'de 2010'da bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest kalmıştı.

Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.

Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest kalmıştı.

Falyalı hakkında bir davanın da ABD'de devam ettiği belirtiliyor.

- Olayla ilgili bir kişi tutuklandı

Falyalı ve şoförünün dün akşam hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili bu sabah bir kişi tutuklanmıştı

Olayla ilgili sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verilmişti.