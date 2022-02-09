Trabzonspor'dan 'karaborsa bilet' açıklaması
Trabzonspor Kulübü, 13 Şubat Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi karaborsa bilet satışının yapıldığının tespit edildiğini, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Şubat 2022 16:06
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İttifak Holding Konyaspor müsabakasına ilişkin kanuna aykırı şekilde karaborsa bilet satışı yapıldığı tespit edildi.
"Bu kişiler hakkında 6222 sayılı yasanın 15/6 maddesine muhalefet sebebiyle suç duyurusunda bulunulacaktır. Karaborsa bilet satışı yapan kişi ve platformlardan bilet alınmamasını taraftarlarımızdan önemle rica ederiz. Taraftarlarımız, kulübümüzün karaborsa bilet satışına karşı hukuki işlem başlatabilmesi için info@trabzonspor.org.tr adresine mail atarak geri bildirimde bulunabilirler."
Trabzonspor Kulübünün hafta başında satışa çıkardığı İttifak Holding Konyaspor maçı biletleri aynı gün tükenmişti.
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Karaborsa Bilet Satışı HakkındaTrabzonspor (@Trabzonspor) February 9, 2022