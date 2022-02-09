Aksaray-Konya ve Niğde-Adana karayolu ulaşıma kapandı
Aksaray-Konya kara yolu ile Niğde'nin Ulukışla ilçesi ile Adana'nın Pozantı ilçesini birbirine bağlayan D-750 karayolu, yoğun kar yağışı sebebiyle yol çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesi ile Adana'nın Pozantı ilçesini birbirine bağlayan D-750 karayolunda kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışı nedeniyle kazaların meydana geldiği Ulukışla-Pozantı yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
Araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Aksaray-Konya kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Aksaray-Konya kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle Aksaray-Konya kara yolu Bozcamahmut mevkisinden çift yönlü araç trafiğine kapandı.
AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri araçlarda mahsur kalanların yardımına koştu.
Jandarma ve polis ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
Karayolları ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız