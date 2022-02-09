Sakarya'da taşımalı eğitimin aksamaması için karla mücadele sürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akyazı, Kocaali, Hendek, Geyve, Pamukova ve Taraklı ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar etkili oluyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesine bağlı karla mücadele ekipleri, eğitimin aksamaması için okullara giden tüm yolları ulaşıma açtı.

Mahallelerdeki 63 yolu da açan ekipler, düzenli olarak kar küreme çalışması yürütüyor.

Ulaşıma kapalı yol bulunmazken, özellikle rakımı yüksek olan ve yoğun kar alan mahallelerde eğitimin aksamaması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.