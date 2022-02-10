İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kovalamacada 2 polis serbest

Bakırköy'de dün polisin ihtarına rağmen durmayan otomobile açılan uyarı ateşi sonucu bir kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, olaya müdahale eden polis memurlarından 2'si ile olaya karışan aracı kullanan şüpheli S.K gözaltına alındı.

Polis memurları ile şüpheli S.K, ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Adliyesine çıkarıldı.

İki polis memuru savcılık tarafından serbest bırakılırken, S.K, hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli S.K, nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, konutunu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

- Olay

Bakırköy'de dün sabit uygulama noktasına gelen bir otomobil, "dur" ihtarına uymayarak kaçmıştı.

E-5 güney istikametinde makas atarak ilerleyen aracın sürücüsünün elindeki silahı göstermesi üzerine, görevli personel tarafından şüpheliyi uyarmak ve aracı durdurmak amacıyla uyarı ateşi açılmıştı.

Çevredeki araçlara çarparak duran otomobilden yaya olarak kaçan S.K. ekiplerce yakalanmış, aracın ön yolcu koltuğunda bulunan ve mermi isabet etmesi sonucu yaralanan 15 yaşındaki Y.A, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Ayrıca araçtaki aramada, bir miktar uyuşturucu, 1 dolu tabanca şarjörü ve seyyar çakar tertibatı ele geçirilmişti.