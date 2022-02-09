Bakan Koca: SUT güncellenip yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık Uygulamaları Tebliği (SUT) güncellenip yayınlandı. Böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretler yeniden belirlenmiş oldu"
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 09 Şubat 2022 21:23
- Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık Uygulamaları Tebliği (SUT) güncellenip yayınlandı. Böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretler yeniden belirlenmiş oldu"
Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
SUT (Sağlık Uygulamaları Tebliği) GÜNCELLENİP YAYINLANDI. Böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretler yeniden belirlenmiş oldu. Sağlık sektörünü rahatlatacak bu önemli tebliğe verdikleri destek için Bakanlarımız Dr. Nurettin Nebati ve Prof. Dr. Vedat Bilgin'e TEŞEKKÜR ederim.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 9, 2022