Bakan Koca: SUT güncellenip yayınlandı

- Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık Uygulamaları Tebliği (SUT) güncellenip yayınlandı. Böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretler yeniden belirlenmiş oldu"

SUT (Sağlık Uygulamaları Tebliği) GÜNCELLENİP YAYINLANDI. Böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretler yeniden belirlenmiş oldu. Sağlık sektörünü rahatlatacak bu önemli tebliğe verdikleri destek için Bakanlarımız Dr. Nurettin Nebati ve Prof. Dr. Vedat Bilgin'e TEŞEKKÜR ederim. Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 9, 2022