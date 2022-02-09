Kılıçdaroğlu'nun 'Fatura ödemeyeceğim' restine Ak Parti'den ilk yanıt
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Aralık zamları geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun resti büyük yankı uyandırırken AK Parti'den jet tepki geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nu provokasyon yapmakla suçladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından video ile açıklama yaptı. Elektrik fiyatlarına gelen zamlara değinen Kılıçdaroğlu, videosunu "Neden elektrik faturalarınız şişirildi? Bir dilim kuru ekmeğinize kim göz dikti? Bu zulme ancak birlikte son verdirebiliriz. Buyurun bu ibret tablosunu konuşalım." ifadeleriyle paylaştı.
AK PARTİLİ TURAN: KILIÇDAROĞLU, PROVOKASYON PEŞİNDE
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri büyük yankı uyandırırken AK Partili Bülent Turan, sosyal medyadan tepki gösterdi. Turan, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm dünyada enerji fiyatlarında bir artış var. Devletimiz bunu milletimize en asgari yansıtmak için adımlar atıyor Eleştiri/öneri baş tacı; ama siyasi sorumluluk makamındaki birinin dili/önerisi bu mu olmalı? Belli ki Kılıçdaroğlu provokasyon peşinde!" tepkisi gösterdi.Kılıçdaroğlu: Zamlar geri alınana kadar faturamı ödemeyeceğim Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız