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Meteoroloji'den turuncu kodlu kar uyarısı: Çok tedbirli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar peş peşe geldi. Yapılan açıklamada pek çok il için turuncu kodlu uyarı yer aldı. Öte yandan okullarda tatil haberleri de gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Şubat 2022 00:42
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Meteoroloji'den turuncu kodlu kar uyarısı: Çok tedbirli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni raporunu yayımlaması ile birlikte yurt genelinde hava durumuna ilişkin detaylar da belli oldu. Buna göre pekçok il için 'turuncu kod' ile yayımlanan kar yağışı uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Adıyaman çevreleri ve Erzurum'un güneyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; İç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'un güney

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Adıyaman çevreleri ile Erzurum'un güney kesimlerinin kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, eğimli bölgelerde çığ, ani sel, su baskını vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: İç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'un güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

TURUNCU KODLU UYARI!

Hakkari, Sinop, Şırnak, Karabük, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Düzce için turuncu kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

TURUNCU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

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EĞİTİME KAR ENGELİ

Niğde

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Perşembe günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Ayrıca, kamu kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellere de 1 gün idari izin verildi.

Konya ve Karaman

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle Akşehir, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Ilgın, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği kaydedildi.

Öte yandan, merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinin ilçe merkezleri dışında kalan kırsal mahallelerinde ve taşımalı eğitim kapsamında öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındığı bildirildi.

Karaman'da da merkez ve merkeze bağlı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Halk Eğitim Müdürlüğü ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitime de ara verilirken, hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları idari izinli sayılacak.

Çankırı

Çankırı Valiliği, etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Çerkeş ilçesinde 2, Yapraklı ve Orta ilçelerinde 1'er gün eğitim öğretime ara verildiğini duyuruldu. Çerkeş ve Orta ilçelerinde ayrıca, kamuda çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların (ebeveynlerden birinin) bu süre boyunca idari izinli sayılmasına da karar verildiği belirtildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, doğusu ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin(Eskişehir çevreleri dışında) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve batısı ile Erzurum'un güney kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KONYA- ANTALYA KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımın akmasına neden oluyor. Konya- Antalya karayolunun İnlice mevkisinde saat 16.40 sıralarında 1 TIR, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayarak yolu kapattı. Bunun üzerine polis, yolun her iki yönünü de ulaşıma kapattı. TIR'ın, çekilmesinin ardından yolun ulaşıma açılacağı ve yine tipi nedeniyle hasarlı kazaların meydana geldiği belirtildi.

43 ilin geçiş güzergahında kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, gün boyunca yağan yağmur, yerini kara bıraktı. Şehirler arası yollarda ise karayolları ekipleri kar tutmaya başlayan bölgelerde çalışma başlattı. Ekipler, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sürücüler ise kara yolunda dikkatli ilerledi. Akşam saatlerinde başlayan kar, yaklaşık bir saatlik sürenin ardından etkisini azalttı.

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