Halil Falyalı'ya 16 kurşun: Neyin hesaplaşması

Adı kumar, sanal bahis, insan kaçakçılığı ve kaset şantajıyla anılan KKTC'li Halil Falyalı'nın öldürülmesi gündeme bomba gibi düştü. Falyalı'nın cenazesinin bugün İskele bölgesine bağlı Kumyalı'da toprağa verileceği belirtilirken; cinayetle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre; karanlık cinayet saat 19.00 sıralarında gerçekleşti. Halil Falyalı 2 araçla evine gidiyordu. Öndeki jipte kendisi ve şoförü/koruması Murat Demirtaş, arkadaki zırhlı araçta ise Falyalı'nın eşi ve 3 çocuğu bulunuyordu.

16 KURŞUN İSABET ETTİ

Halil Falyalı, Çatalköy'de yolun daraldığı noktada saldırıya uğradı. Katiller kalaşnikof silahlarla Halil Falyalı ve korumasının içinde bulunduğu aracı ateş altına aldı. Koruma Murat Demirtaş olay yerinde öldü. Vücuduna 16 kurşun isabet eden Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilen Halil Falyalı burada hayatını kaybetti. Olay yerinde 40'a yakın boş kovan bulundu. Ateş açılan arabanın arkasında seyreden Falyalı'nın eşi ve çocukları ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

PUSUYA YATMIŞLAR

Görgü tanıklarının iddiasına göre; katiller araç bozulmuş gibi yaparak daralan yolu kapattı. Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araç bölgeye gelince mecburen durmak zorunda kaldı.

Halil Falyalı'nın koruması/şoförü Murat Demirtaş araçtan inip durumu kontrol etmek isteyince silahlar patladı. Önce Demirtaş vuruldu. Aracından çıkıp müdahale etmek isteyen Halil Falyalı da kurşunların hedefi oldu. İki ismin de yere yığıldığını gören katiller kayıplara karıştı. Ancak resmi açıklamada bu bilgilere yer verilmedi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Cinayetin ardından tüm birimler harekete geçti. Saldırının ardından başlatılan soruşturmada, katillerin saldırıyı kiralık araçla gerçekleştirdiği belirlendi. Aracı kullandığı iddia edilen Ömer Tunç yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin, KKTC polisinden gelen talep doğrultusunda İstanbul'da 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır" denildi. KKTC basınında katillerin sürat teknesiyle Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi. Ancak hem Türkiye, hem de KKTC güvenlik kaynaklarından; böyle bir durumun söz konusu olmadığı, cinayet sonrasında denizde öyle bir hareketlilik tespit edilmediği, hava şartlarının da buna uygun olmadığı belirtildi.

KKTC'DE ZİRVE

Halil Falyalı'nın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gelişmeler KKTC Cumhurbaşkanlığında görüşüldü. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki çevrim içi görüşmeye, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan katıldı. Saldırıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Tatar, soruşturma hakkında istişarelerde bulundu.

'Şantaj arşivi var' iddiası

En son firari suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in uyuşturucu ticareti yapmakla suçladığı Falyalı, 2009'daki bir uyuştucu operasyonunda tutuklanmış, sonra serbest kalmıştı. Ekim 2021'de "darp", "soygun" ve "zorla alıkoyma" suçlamalarından tutuklu yargılanan Falyalı, şantaj kasetleriyle de gündem oldu. Yasadışı sanal bahisten tutuklanmasının ardından bazı siyasetçilerin şantaj kasetleri yayınlanmış, görüntüleri Falyalı'nın servis ettiği öne sürülmüştü.

FETÖ'cü Topuz ne görüşecekti?

Halil Falyalı'nın derin bağlantıları bununla da sınırlı değil. ABD'de uyuşturucu ticareti yaptığı için yakalama kararı olan ve "karapara" suçlamasıyla hakkında dava açılan Falyalı, FETÖ'cülerin de kendisiyle irtibata geçmek istediğini açıklamıştı. Falyalı, ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli FETÖ hükümlüsü Metin Topuz'un kendisini arayıp görüşmek istediğini ancak görüşmediğini söylemişti.

10 ülkede sanal bahis

KKTC'de otel ve kumarhanesi bulunan Falyalı, milyarlarca doların döndüğü sanal bahis konusunda da dünyadaki sayılı isimlerden biriydi. Türkiye'de düzenlenen yasa dışı sanal bahis operasyonunda tutuklanan ve 700 milyon dolar parasına el konulan çete lideri Veysel Şahin'in ortaklarındandı. Şahin'in yakalanmasının ardından yasadışı sanal bahiste baron oldu. Falyalı, Londra, Girne, Hindistan, Çin, Japonya ve Türkiye ayağı olan sanal bahis ağının lider kadrosunda yer alıyordu. Belarus, Ukrayna, Malta gibi ülkelerde bahis oynatmak için lisanslar alan Falyalı'nın adı Türkiye'deki iki büyük yasa dışı bahis operasyonunda geçiyordu.

Uyuşturucu baronu

Halil Falyalı'nın adı uyuşturucu ile de anıldı. Tanınmış uyuşturucu baronlarından Behçet Töre, Falyalı ile uyuşturucu işi yaptığını iddia etmişti. KKTC'de Falyalı ile ortak kumarhane açtığını iddia eden Töre, otelde kendine ait hisseleri Falyalı'ya devrettiğini ileri sürmüştü. Hisselerin karşılığında parasını alamadığını iddia eden Töre, "Falyalı'ya saldırı hazırlığı yaptım. Ancak araya yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Sami Hoştan girdi" demişti