Vurgun etikette: Alış fiyatı ile haldeki fiyatı tüketicinin cebini yakıyor

Son günlerde sebze-meyve fiyatları el yakıyor. Patlıcan, biber, salatalık ve domatesin kilosu 30 liraya dayandı. Limonun kilosu 10 lirayı buldu.

Hem reyonlardaki barkot sistemlerinde belirtilen alış fiyatları, hem de halden çıkış fiyatları, ürünlerin fahiş kar marjıyla tüketiciye ulaştığını ortaya koyuyor.

Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği zorunluluk gereği, marketlerdeki etiketlerde ürünlerin alış fiyatları yazıyor. Ancak etiketlerdeki alış fiyatlarıyla haldeki fiyatlar birbirini tutmuyor.

Örneğin; etikette 24,70 TL alış fiyatı olduğu belirtilen patlıcanın haldeki fiyatı ortalama 10 TL, tezgahtaki satış fiyatı ise 33 TL'yi buluyor. Alış fiyatı 16,50 TL olarak etikete işlenmiş yeşil biberin haldeki fiyatı ortalama 7 TL, vatandaşa satış fiyatı ise 28,90 TL.

Tezgahta 30 TL'ye satışa sunulan salatalığın da etiketteki alış fiyatı 17,50 TL olarak belirtilmiş, ancak haldeki fiyat 10 TL.

ÜRETİCİYLE TÜKETİCİ BULUŞMALI

Sebze ve meyve fiyatlarında, halden vatandaşın sofrasına gelene kadar büyük fiyat farkı yaşandığına dikkat çeken İstanbul Ziraat Odaları Birliği Başkanı Ömer Demir, "Bu kar değil, adeta vurgun" dedi.

Demir, "Fiyatlar, Antalya Hal Komisyonu tarafından belirleniyor. Antalya ve Tokat'tan gelen meyve-sebzeye ortalama maliyeti, mazot, halden çıkış bedeli, nakliye bedeli, KDV ve kar oranı, bunların hepsi toplandığı zaman en son gelen zamlarla birlikte kilo başına 1.5-2 lira fiyat biniyor. Örneğin kilosu 1,5 TL olan havuca 1,5 lira daha biniyor. Normalde 3 liraya markete gelmesi gerekir ama havuç marketlerde 20 liraya satılıyor. Denetim az, çözüm Hal Yasası çıkarıp üreticiyle tüketiciyi buluşturmak. Bu vurgunculara bu kadar imkan vermemek lazım, aktif rol alınmalı" diye konuştu.