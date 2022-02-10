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Kamuya işçi alımındaki 'noter sistemi' ne kadar adil?

Kamu kurumlarına işçi alımları daha çok kura sistemi ile yapılmaktadır. Peki işçi alımlarında kullanılan kura sistemi ne kadar adil?

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Şubat 2022 07:59
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Kamuya işçi alımındaki 'noter sistemi' ne kadar adil?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 2018 yılında yapılan değişikliğin hangi akla hizmet için yapıldığı hala anlaşılamamıştır.

Bu değişiklik sonrasında KPSS puanı adeta işlevsiz hale gelmiştir. Çünkü, değişiklik sonrasında ortaöğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi talepleri ile temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve koruma hizmetlerinde, bakım ve onarım hizmetlerinde, eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacaklara ilişkin taleplere gönderilecek adaylar ise noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenmektedir.

Bazen beş on kişilik bir işçi alımı için binlerce aday kuraya katılmakta ve kura sonucunda da tam bir hayal kırıklığı yaşanmaktadır. Nasıl yaşanmasın ki? Anlayacağınız tam manasıyla piyango veya tombala usulü personel alım yöntemi.

Zannedilmesin ki noter kurası sonucunda her şey bitiyor. Adeta noter kurası sonrasında asıl rekabet ve siyasi koşturmaca başlamaktadır. Çünkü, kura sonrasında sözlü sınav yapılmaktadır ve her kadro için dört kat aday sözlüye çağrılmaktadır. Dolayısıyla KPSS olmadığına göre aday belirlemenin nasıl yapılacağını bilmek için müneccim olmaya gerek yoktur.

Eğer belediye işçi alıyorsa belediyenin siyasi yapısına göre alınacak personel profili değişmektedir. Yok eğer merkezi yönetim kapsamındaki kurumlar işçi alacaksa burada da başka saikler ön plana geçmektedir. Neresinden bakarsanız bakın tam bir kaos halidir. Buradan nitelikli personel seçiminin çıkması tam bir hayaldir.

Herhalde Yönetmelikteki bu değişikliği yapanlar dahi böyle bir kaosu öngörmemiştir. Nereden bilsinler ki? Maalesef kamuda uzun vadeli düşünme ve düzenleyici etki analizi kültürü oluşmamıştır. Yani yapılan bir düzenlemenin hukuki, sosyal, siyasal ve ekonomik etkileri düşünülmemektedir.

Siz kapıyı açarsanız elbette herkes geçmeye çalışır. Yani tombala ile eleman seçiminin sonucundan kalite çıkmaz. Çıksa çıksa siyasi rekabet çıkar ki bunun sonucunda da yine ezilenler garibanlar olur.

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