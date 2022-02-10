Karı koca kavgasına karışılır mı?

Sabah Gazetesi köşe yazarlarından Mevlüt Tezel bugünkü yazısında Kadir Şeker olayını anımsatan Eskişehir'de yaşanan olaya değindi.

Tezel'in yazısının ilgili bölümü:

KARI-KOCA KAVGASINA KARIŞILIR MI?

Eskişehir'de geçtiğimiz cumartesi Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi (62), sokak ortasında tartıştığı eşi ve kızını bıçakladı. Bu sırada Tolga Daşkıran (19) ve arkadaşı Hüseyin (17), kadınların çığlıklarını duyarak olaya müdahale etti.

Hüseyin yere düşürdüğü Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Tolga da çıkan arbedede Ahmadi'yi sırtından bıçakladı.

Ahmadi ile eşi yoğun bakım ünitesine alındı. Kızları hafif yaralandı. Tolga ise tutuklandı!

Tolga, avukatına "Keşke evime gitseydim. Ben orada annemi gördüm. Sanki birisi anneme şiddet uyguluyormuş gibi gördüm. Keşke müdahale etmeseydim de evime gitseydim hiç bunlarla karşılaşmayacaktık" demiş. Tolga kim bilir daha kaç kez "Keşke" diyecek!

Bu olay akıllara Kadir Şeker'i getirdi. Şeker, Konya'da sevgilisini dövdüğünü düşündüğü Özgür Duran'ı engellemek isterken bıçaklayarak öldürdüğü için 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Ayşe Dırla, hayatını kurtaran Kadir için "Beni kurtarmasaydı, şikayetçiyim ondan" demişti.

Hayat ne garip ölümden kurtardığın kadın en yüksek cezayı alman için hakkında ifade veriyor ve sonra da uyuşturucu ticaretinden tutuklanıyor.

Kadir de "Keşke yardım etmeseydim" diyordur!

'Karı-koca, sevgili kavgasına karışılmaz' diye bir söz vardır. Bu tartışmaya açık bir söylem. Şiddet gören kadına olay anında yardım etmeyen insanlar sosyal medyada linç ediliyorlar. Hatta haber sitelerinde "Siz adam değilsiniz" diye başlıklar atılıyor!

Kadir ve Tolga örneklerini görünce de "Kavgaya hiç karışmamak lazım" diyorsunuz.

Bazen bir kadını öldürülmekten kurtarır, kahraman olursunuz. Bazen de siz yaralanır veya hayatınızı kaybedersiniz ya da Tolga ve Kadir gibi tutuklanır boş yere hapis yatarsınız!

Kadına yönelik şiddet olaylarını engelleyenlerin 'meşru müdafaa' hali daha esnek mi olmalı? Hukukçular bu konuda ne düşünür acaba?