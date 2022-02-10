Erbaş'tan sürücülere çay ve bisküvi ikramında bulunan İmam'a tebrik

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NDAN TEBRİK

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asırlar boyu hademe-i hayrat olarak anılan din gönüllülerimiz, iyiliğin hizmetkarı olmaya devam ediyor. Yolda kalanlara Allah rızası için sıcak çay ve bisküvi dağıtan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Demirbel Köyü imam hatibimiz Adem Eser hocamızı canı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Demirbel köyünün imamı, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı araçları yolda kalan vatandaşlara çay ve bisküvi ikramında bulundu.

Çay-Karaadilli karayolunda ekiplerin yol açma çalışmaları sürerken, köy imamı Adem Eser, mahsur kalan araçların içerisinde bekleyen sürücü ve yolculara sıcak çay ve bisküvi dağıttı.

Eser, AA muhabirine, ikindi namazından çıktıktan sonra yolun kapandığını gördüğünü söyledi.

Tırların ve araçların hep sırada olduğunu, aç susuz olduklarını düşündüğünü belirten Eser, "Termosa çayı koydum, bisküvi aldım, Allah rızası için yola çıktım, sıcak çay içsinler diye düşündüm." dedi.

Çoğu kişinin şaşırdığını dile getiren Eser, şöyle konuştu:

"Böyle bir şey beklemediklerini söyledi. Çok memnun oldular. Para teklif ettiler. Ben de 'para için değil, sadece Allah rızası için yapıyorum' dedim. Bir büyük termos çay dağıttım. Bitene kadar bütün araçları dolandım. Bütün çayı bitirdim."

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de yolda mahsur kalanlarla telefon görüşmesi yaparak durumları hakkında bilgi aldı.

Gazeteci Kenan Taş: Diyanet İşleri Başkanlığı bu imama en az 5 maaş ikramiye vermeli...